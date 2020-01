Mihaela Buzarnescu, amenintata cu moartea: Mi-a spus ca stie unde stau si ca vine sa ma omoare

Ziare.

com

Sportiva noastra a afirmat ca acest episod s-a petrecut in 2018, in timpul turneului pe zgura de la Charleston.Ea si-a amintit ca a raportat incidentul la WTA , iar organizatorii i-au oferit un bodyguard care a pazit-o in permanenta."Am raportat si lucrul acesta, amenintari cu moartea. Avem o platforma la WTA prin care putem sa raportam. Acum doi ani, la Charleston, am mai avut un mesaj negativ. Mi-a spus ca stiu unde stau si ca vine sa ma omoare pe mine si pe tatal meu.Era un mesaj in limba engleza. Apoi, in fiecare zi am avut bodyguard cu mine. La un moment dat ma si speriasem. Heather Watson mi-a spus ca primeste astfel de mesaje in fiecare zi", a spus Mihaela la Gsp Live.In ultima perioada, tot mai multe jucatoare au publicat pe retelele de socializare capturi cu mesaje primite prin care erau amenintate cu moartea si jignita.C.S.