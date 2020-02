Mihaela Buzarnescu anunta ca a fost pacalita de Steaua

Ziare.

Sportiva noastra s-a plans ca nu a mai primit indemnizatia de la CSA Steaua de mai bine de un an de zile, in pofida faptului ca i-a somat in mai multe randuri pe "militari" sa rezolve situatia."Sunt legitimata la clubul Steaua, dar nu am mai primit de peste un an de zile nimic de la ei si sper totusi sa finalizam aceasta problema pentru ca sunt, totusi, o jucatoare de top.Nu sunt la inceput de cariera, am o experienta, anul trecut am jucat semifinala de Fed Cup . Tot anul 2019 nu am primit niciun ban si nu cred ca este ok fata de mine si fata de un sportiv de valoare mare pentru tara noastra! Este meritul meu, munca mea!", a spus Mihaela Buzarnescu la Telekom Sport.Nu este pentru prima data cand Mihaela vorbeste despre problemele sale financiare In urma cu cateva saptamani, ea dezvaluia ca ambii sponsori pe care i-a avut au decis sa o abandoneze."Am avut doi sponsori anul trecut, m-au sustinut din mai-iunie pana la finalul anului, dar dupa accidentare nu am mai continuat. S-a incheiat totul!In strainatate, cineva ca mine, ar fi avut contracte peste contracte, cum au artistii cunoscuti sau fotbalistii! Dar la noi... Nu! E foarte ciudat ca nu suntem sustinuti mai mult", a spus Mihaela Buzarnescu intr-un interviu acordat vloggerului Cristi Priza.In intreaga cariera, Mihaela Buzarnescu a castigat premii in valoare totala de 2.076.777 de dolari.Din acesti bani, 585.742 de dolari au fost incasati in 2019.Pe fondul rezultatelor slabe din 2019, sportiva noastra a coborat pe locul 112 in clasamentul WTA C.S.