Mihaela Buzarnescu anunta ca are mari probleme financiare

Iar suspendarea circuitului WTA pentru o perioada nedeterminata reprezinta o veste cum nu se putea mai proasta pentru sportiva din Bucuresti."Eu deja de 6 luni cheltui din banii mei. Daca nu jucam, nu cheltuim nimic, doar cheltuim. Eu de 6 luni fac asta. Nu este o perioada deloc usoara pentru noi. Nu stim exact ce facem si cum as putea gasi o sursa de venit in perioada aceasta.Eu sper sa fiu cat mai bine recuperata ca sa pot fi bine cand se da drumul. Speram sa dureze doar 6 saptamani. Totul e o enigma, nu stim nimic. Incercam sa stam in casa, dar macar o ora de pregatire fizica sa facem. In casa nu am cum sa joc tenis. Am putut pana ieri la un balon, dar s-a inchis si acolo", a spus Mihaela Buzarnescu pentru Gsp Live Din cauza problemelor medicale, Mihaela nu a putut juca in acest an si nu a incasat nici macar un euro.In intreaga cariera, Mihaela a castigat premii in valoare de 2.076.777 de dolari, din care a platit taxe, deplasari si staff-ul tehnic.Cel mai probabil, ea va fi apta din punct de vedere fizic sa joace din nou in momentul in care meciurile din circuitul WTA se vor relua. Ea ar fi dorit sa revina pe teren la Charleston, dar acest turneu a fost anulat.C.S.