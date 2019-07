Mihaela Buzarnescu, despre greutatile cu care se confrunta un tenismen: Cati bani cheltuie intr-un sezon

Ziare.

com

Mihaela Buzarnescu dezvaluie ca "sute de mii de euro" se duc intr-un sezon pe salariile echipei, transport, cazare si mancare!"Nu e deloc usor. E foarte multa munca, sacrificii, timp limitat pentru viata personala, iar cheltuielile sunt foarte mari. De ordinul sutelor de mii de euro pe an. Asta pentru ca ai nevoie de o echipa cu tine si ai de platit pentru avioane, cazare, mancare...", a anuntat Miki intr-o interventie la Antena 1.493.085 de dolari (suma bruta) a obtinut Mihaela Buzarnescu din tenis in acest an.In total, Miki a acumulat 1,98 milioane de dolari (suma bruta) din tenis in cariera.I.G.