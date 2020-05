Mihaela Buzarnescu, despre problemele financiare pe care le are: O sa mancam numai untura pe paine

Ziare.

com

Sportiva noastra a afirmat ca ii este tot mai dificil deoarece nu a mai incasat niciun ban in ultimele opt luni."In 2020 o sa mancam numai untura pe paine. La cata untura pe paine am mancat perioada asta, o sa fac gropi pe teren cand revin. Pana pe 13 iulie e totul suspendat, dar eu nu cred ca o sa terminam prea curand. Poate la final de an sa jucam US Open, dar m-as mira.Unii s-au legat de mine cand am spus acum o luna-doua ca n-am mai castigat niciun leu. Nu e usor, eu daca nu joc nu castig, doar cheltuiesc. Bai frate, voi credeti ca daca nu joci castigi ceva? Cate luni am eu de cand n-am mai jucat, cred ca opt luni. Banii se duc... E normal sa fiu si eu afectata de perioada asta!", a afirmat Mihaela Buzarnescu pe canalul de YouTube al actorului Marius Manole De asemenea, Mihaela a afirmat ca refuza sa-i mai bage in seama pe criticii sai."Doamne, va spun sincer cat am mai plans la finalul anului cand am revenit si primeam mesaje sa ma las de tenis. Eu plangeam ca astia imi tot spuneau ca nu mai pot. Pana mi-am bagat picioarele! Eu am muncit toata viata ca sa-mi faceti observatii? Nu vedeti ca eu am probleme?", a adaugat Mihaela.Mihaela Buzarnescu nu a mai reusit sa-si revina dupa accidentarea din meciul cu Elina Svitolina de la Rogers Cup 2018.Ea a coborat astfel pe locul 120 la simplu, desi la un moment dat ajunsese si pe locul 20.C.S.