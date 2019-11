Mihaela Buzarnescu dezvaluie de ce a dat in judecata WTA

Ziare.

com

Buzarnescu spune ca a luat aceasta decizie deoarece vrea sa traga un semnal de alarma in privinta riscurilor la care sunt supuse jucatoarele."Ma gandesc doar la dreptate si la faptul ca mi-a fost data peste cap cariera! Ma gandesc ca puteam ajunge la Turneul Campioanelor . Noi sportivii trebuie sa fim ajutati mai mult! Eu am alunecat si sper sa fie mult mai atenti cu noi de acum inainte pentru ca este cariera noastra in joc, dar si viata.Sper sa fie intr-un ceas bun si prin acest lucru sa li se acorde sportivilor mai multa atentie si sa nu pateasca ce am patit eu. Degeaba iti faci sperante... Ca daca-ti faci sperante si iese negativ dupa iti pare rau. Este o parte secundara a vietii mele la care nu vreau sa ma gandesc", a spus Buzarnescu pentru Antena Stars.Totodata, Buzarnescu si-a adus aminte si de trairile pe care le-a avut dupa accidentare."A fost groaznic! Cel mai crunt moment al carierei. Stiam ca n-o sa fie bine si nu-mi venea sa cred ca doua puncte mai tarziu dupa ce i-am spus arbitrei ca nu se poate jucca si ca as dori sa se opreasca am alunecat si mi-am sucit si rupt glezna!Arbitra venise cu umbrela si eu stateam, plangeam si imi curgea sange. Nu stia ce sa mai imi spuna, cica ii pare rau, dar mai conteaza dupa o asemenea tragedie ca iti pare rau?", a adaugat Buzarnescu.Sportiva in varsta de 31 de ani solicita sa fie despagubita financiar dupa ce s-a accidentat grav la Rogers Cup 2018.Mihaela a alunecat pe cimentul ud in timpul meciului cu Elina Svitolina din turul 2, desi anterior o rugase pe arbitra sa opreasca meciul pentru ca ploua si exista pericolul real sa se accidenteze.Jocul a continuat, Mihaela s-a accidentat grav, iar de atunci nu a mai putut reveni la un nivel foarte inalt, acuzand probleme medicale pe tot parcursul acestui sezon.Conform regulamentului in vigoare, arbitrul si supervizorul au obligatia ca jocul sa se dispute in conditii care sa nu afecteze integritatea fizica a sportivilor. Mihaela considera ca oficialii puteau lua o decizie care sa impiedice accidentarea, astfel ca a dat in judecata WTA C.S.