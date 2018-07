Wimbledon 2018: Mihaela Buzarnescu, eliminata de Karolina Pliskova desi a condus cu 6-3, 4-1

Mihaela Buzarnescu - Karolina Pliskova 6-3, 6-7 (3), 1-6

Ziare.

com

Sportiva romana a fost invinsa de favorita numarul 7, Karolina Pliskova, desi a condus cu 6-3, 4-1.Tenismena din Cehia s-a impus insa in cele din urma cu 3-6, 7-6 (3), 6-1, la capatul unei partide care a durat o ora si 59 de minute.Miki a aratat un tenis superb in prima ora a meciului, castigand de o maniera categorica primul set si incepand la fel de bine setul secund.Pliskova n-a renuntat, insa, la lupta, chiar daca era condusa cu 3-6, 1-4, si a intors fantastic soarta meciului. Mai intai, cehoaica a castigat trei game-uri la rand si a impins setul doi in tie-break, unde s-a impus cu 7-3.In setul decisiv, experienta la nivel inalt al cehoaicei si-a spus cuvantul, in timp ce Mihaela a comis din ce in ce mai multe erori nefortate.Romanca in varsta de 30 de ani paraseste, astfel, proba de simplu a turneului britanic in turul trei, prestatie pentru care va fi recompensata cu un cec in valoare de 100.000 de lire sterline si 130 de puncte in clasamentul WTA.De partea cealalta, Karolina Pliskova o va intalni in optimi pe Kiki Bertens, care in turul trei a invins-o pe Venus Williams.Turneul nu se incheie insa aici pentru Miki, care va continua in probleme de dublu si dublu mixt.21:12 - Un nou break reusit de Pliskova, care va servi pentru castigarea meciului.21:07 - Mihaela rateaza doua mingi de break, iar cehoaica se distanteaza la 4-1.21:01 - Karolina Pliskova joaca mai bine in aceste momente si reuseste breakul.20:58 - Game alb izbutit de tenismena din Cehia.20:56 - Miki isi face serviciul si egaleaza la 1.20:54 - Pliskova castiga primul game al setului 3.- 6-3 pentru Karolina Pliskova, care isi procura trei mingi de set.- 4-2 pentru Karolina Pliskova, dupa 6 mingi jucate in tie-break.- 3-0 pentru Karolina Pliskova, dupa primele trei mingi din tie-break.20:36 - Pliskova isi face serviciul si impinge setul in tie-break.20:32 - Miki serveste bine si face 6-5. Cehoaica va servi din nou pentru a ramane in meci.20:29 - Serviciul o ajuta foarte mult pe Pliskova, care revine de la 0-30 si impinge setul in "prelungiri".20:23 - Mihaela tine de serviciu si conduce cu 5-4. Pliskova va servi pentru a ramane in meci.20:18 - Scorul devine 4-4, iar Miki are o rabufnire nervoasa. Trei game-uri consecutive castigate de tenismena din Cehia.20:14 - Tenismena romana isi pierde serviciul, iar Pliskova va servi pentru a egala scorul in acest set secund.20:10 - Cehoaica isi face serviciul si scorul devine 4-2 in favoarea romancei.20:07 - Miki isi consolideaza breakul si e foarte aproape de o victorie superba.20:03 - Mihaela face breakul si se distanteaza la 3-1 in setul doi.19:59 - Game solid al Mihaelei, care continua sa-si faca fara mari probleme serviciul.19:52 - Sportiva noastra isi castiga serviciul si arata foarte bine in acest meci.19:43 - Un nou game alb atat pentru Pliskova, cat si pentru Buzarnescu. Sportiva noastra e la doar un game distanta de castigarea primului set.19:35 - Cehoaica serveste bine si isi adjudeca game-ul.19:31 - Mihaela raspunde cu un game castigat la 0 si scorul devine 3-1.19:28 - Game alb izbutit de Karolina Pliskova.19:26 - Tenismena noastra isi asuma riscurile si consolideaza breakul.19:23 - Miki reuseste breakul si are un inceput perfect de meci.19:17 - Cele doua tenismene au iesit la incalzire, iar meciul va incepe in cateva minute.19:05 - Kiki Bertens se impune in cele din urma cu 8-6 si avanseaza in optimi.18:55 - Kiki Bertens vs Venus Williams se joaca in continuare... E 6-6 si meciul Mihaelei nu va incepe mai devreme de ora 19:30.17:55 - Startul partidei se amana, dupa ce meciul dintre Kiki Bertens si Venus Williams a intrat in setul decisiv (6-2, 6-7).17:10 - Partida va incepe dupa terminarea intalnirii dintre Kiki Bertens si Venus Williams, scor 6-2, 0-1.Partida se desfasoara pe terenul numarul 1 din cadrul complexului All England Club si e transmisa in direct la TV de postul Eurosport.In clasamentul WTA, Miki se afla pe locul 28, in timp ce adversara ei ocupa locul 8.Cele doua s-au mai intalnit o singura data, in urma cu 6 ani la Nottingham, cand tenismena din Cehia s-a impus in trei seturi.2-15 iulie e perioada in care se desfasoara Wimbledon 2018.