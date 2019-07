Mihaela Buzarnescu, eliminata dramatic la Lausanne: A condus cu 6-1, 5-2!

Ziare.

com

Tenismena romana aflata pe locul 55 in ierarhia WTA a fost invinsa de Fiona Ferro (locul 98 WTA) desi a condus cu 6-1, 5-2!Jucatoarea din Franta a revenit fantastic, insa, si s-a impus cu 1-6, 7-6 (2), 7-5, dupa doua ore si 24 de minute.In turul urmator, Fiona Ferro o va intalni pe castigatoarea partidei dintre Samantha Stosur si Allie Kiick.De partea cealalta, pentru prezenta in turul doi al turneului din Elvetia, Mihaela Buzarnescu va fi recompensata cu un cec in valoare de 3.400 de dolari si 30 de puncte in clasamentul WTA.250.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de pe zgura de la Lausanne.I.G.