Mihaela Buzarnescu explica de ce a cazut peste 100 de locuri in clasamentul WTA in doar 3 luni

Sportiva noastra spune ca a suferit mai multe accidentari in aceasta perioada, care nu i-au permis sa joace la nivelul sau."Nu este cea mai buna perioada a carierei. Accidentarile mereu revin si nu-mi dau pace, dar ma simt OK, intr-o oarecare masura, si ma bucur ca ma aflu aici (n.r. la US Open) pe tabloul principal si voi da tot ce pot mai bun din mine ca sa pot face un rezultat cat mai bun. Din pacate, iarasi au aparut dureri. Au fost niste zile stresante acolo si s-a vazut ca si in meciul contra rusoaicei Kasatkina (n.r. din turul 1 de la San Jose) nu am reusit sa joc un tenis foarte foarte bun.Am simtit presiune, stiam ca va conta foarte mult rezultatul meu, ca o sa ies din prima suta, nu stiam cat si a fost destul de socant sa vad ca am cazut 70 si ceva de locuri intr-o saptamana. Asta este, din pacate, in tenis in fiecare an trebuie sa-ti aperi punctele, iar accidentarea mea si-a spus cuvantul si s-a vazut ca anul acesta nu am reusit sa fac foarte multe puncte", a spus Mihaela pentru Digi Sport. Pe 26 mai, Mihaela Buzarnescu ocupa locul 33 in ierarhia mondiala, insa de atunci a inceput o prabusire abrupta.Sportiva noastra nu si-a putut apara punctele de anul trecut si a ajuns tocmai pe locul 136.In acest an, Mihaela are doar 12 victorii si 27 de infrangeri.C.S.