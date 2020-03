Mihaela Buzarnescu face dezvaluiri din culisele tenisului: Ce o nemultumeste pe sportiva in vestiar

Ziare.

com

Sportiva noastra spune ca atmosfera din vestiar este de multe ori foarte rece si ca jucatoarele evita sa fie deschise la discutii.Din acest motiv, Buzarnescu afirma ca isi doreste ca jucatoarele sa fie mai deschise si sa lege prietenii."Sper cu adevarat sa vad o mica schimbare in tenisul feminin. Atmosfera trebuie sa se imbunatateasca in tenis. Se pare ca toata lumea este prea stricta. Inteleg cat de importanta este competitia, dar acesti oameni sunt practic aceleasi jucatoare cu care esti tot anul. Le vedem mai mult decat ne vedem propriile familii. Daca atmosfera ar fi mai calma si mai relaxanta, ar fi mai placut pentru toata lumea.Sunt momente cand trebuie sa ne deschidem, fie ca e ceva serios, fie ca e ceva distractiv, dar din cauza atmosferei nu ne simtim confortabil sa facem asta. Va dura ceva timp, dar este nevoie de schimbare. Se pare ca barbatii au ajuns mai departe cu relaxarea si socializarea, in timp ce femeile fac ca totul sa fie mai dificil", a spus Buzarnescu pentru Behind de Racquet. Sportiva noastra a anuntat ca isi propune ca, dupa retragerea din tenis, sa calatoreasca in jurul lumii timp de un an.De asemenea, ea ar vrea sa deschida si o scoala de tenis in Romania.C.S.