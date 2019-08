Mihaela Buzarnescu, in cadere libera in clasamentul WTA. A fost eliminata in calificari la Toronto

Ziare.

Buzarnescu a fost eliminata in al doilea tur de calificari la Misaki Doi din Japonia, scor 6-7, 5-7.Partida a durat 1 ora si 54 de minute, Miki fiind favorita 7, iar Doi cap de serie 17 in aceste calificari.Buzarnescu se afla in cadere libera in acest moment in clasamentul WTA, dupa ce a pierdut recent in turul I la San Jose, turneu de 500 de puncte unde era campioana en-titre.A cazut acum pana pe 127 WTA, iar pentru ea acum sunt vesti bune, caci nu mai are puncte importante de aparat in viitor.Ne aducem aminte ca acum un an, Buzarnescu era grav accidentata la Rogers Cup, la Montreal , rupandu-si piciorul in timpul partidei cu Elina Svitolina si practic de atunci incepand declinul sau.Citeste si:Pe tabloul principal la Rogers Cup este Simona Halep , favorita 4, care va da piept in turul II cu invingatoarea dintre Kiki Mladenovici si o jucatoare venita din calificari.