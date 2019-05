Mihaela Buzarnescu in fata "celui mai mare test al anului"

Ziare.

Tenismena romana aflata pe locul 30 in ierarhia WTA promite ca se va lupta pentru fiecare minge."Am in fata cel mai mare test al anului, Roland Garros. Plec la Paris cu un singur obiectiv, de a lupta pentru fiecare minge in parte. Va multumesc tuturor pentru sustinere", a scris Miki pe pagina ei de Twitter.Roland Garros 2019 se desfasoara in perioada 26 mai - 9 mai.La editia de anul trecut, Miki a ajuns pana in optimile de finala, unde a pierdut in fata americancei Madison Keys.I.G.