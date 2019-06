"Mihaela Buzarnescu, invinsa clar de Pliskova la Birmingham"

Mihaela Buzarnescu - Karolina Pliskova 3-6/ 4-6

Numarul 3 WTA s-a impus fara probleme cu scorul de 6-3, 6-4.Partida de luni seara, ultima a zilei de la Birmingham, a fost una fara istoric, sportiva din Cehia impunandu-se cu ajutorul a doua breakuri, cate unul in fiecare set.Daca in primul act breakul a venit destul de tarziu, in cel de-al doilea Pliskova l-a facut rapid si apoi si-a mentinut avantajul din serviciu.O ora si 11 minute a durat intalnirea dintre cele doua.In turul 2, cehoaica va da peste invingatoarea meciului dintre bulgaroaica Viktoriya Tomova si Kristina Pliskova, nimeni alta decat sora ei.Buzarnescu pleaca de la Birmingham cu 6.400 de dolari si un singur punct in clasamentul feminin.20:39 - GAME, SET si MECI, KAROLINA PLISKOVA!20:13 - Pliskova reuseste breakul devreme in acest set si partida pare jucata.20:02 - Game si set, Pliskova!19:47 - Pliskova face breakul si pare ca ia o optiune serioasa pentru castigarea setului.19:42 - Merg bine cu serviciul cele doua sportive pana acum.19:30 - Incepe partida! Pliskova serveste prima!INFO: Daca Buzarnescu s-a prabusit in ierarhia feminina, ajungand pe pozitia 42, Pliskova ocupa un impresionant loc 3.