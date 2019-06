Mihaela Buzarnescu, invinsa de Jelena Ostapenko la Eastbourne dupa un meci pe care l-a avut in mana

Ziare.

Fosta campioana de la Roland Garros s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 6-4, dupa un meci pe care romanca l-a avut in mana.Mihaela a condus in ambele seturi, dar s-a prabusit pe final si i-a permis lui Ostapenko sa obtina calificarea.Dupa acest rezultat, Mihaela va cobori cel putin cinci locuri in clasamentul WTA , momentand ajungand pe 52.De asemenea, Mihaela a ajuns la patru infrangeri la rand in circuitul WTA, suferite la Roma, Roland Garros, Birmingham si Eastbourne.Pentru Ostapenko urmeaza in turul doi un duel cu americanca Sloane Stephens, favorita 3 de la Eastbourne.17:38 - Ostapenko trece in avantaj si are 5-4.17:36 - Ostapenko face rebreak si scorul devine 4-4.17:32 - Game rapid pentru Ostapenko, scorul este 4-3.17:29 - Mihaela salveaza o minge de break si conduce cu 4-2.17:22 - Ostapenko intrerupe seria Mihaelei si scorul este 3-2.17:20 - Game fara emotii pentru Mihaela si scorul este 3-1.17:16 - Mihaela face break, are 2-1 si trece in avantaj!17:12 - Mihaela isi face cu greu serviciul si scorul este 1-1.17:07 - Ostapenko isi face serviciul in startul setului secund.16:56 - Ostapenko trece in avantaj si conduce cu 5-4.16:47 - Ostapenko face rebreak si scorul este 4-4.16:42 - Game fara emotii pentru Ostapenko si scorul este 4-3.16:35 - Mihaela se desprinde la 4-2.16:30 - Ostapenko reduce din diferenta si scorul este 3-2.16:27 - Mihaela isi face serviciul si se desprinde la 3-1.16:24 - Mihaela face break si conduce cu 2-1!16:20 - Game la zero pentru Mihaela si scorul este 1-1.16:16 - Letona isi face cu greu serviciul si are 1-0.16:07 - Meciul va incepe cu Ostapenko la serviciu!15:40 - S-au reluat meciurile de la Eastbourne. Mihaela va intra pe teren in cateva minute.15:17 - Meciurile nu se vor relua mai devreme de 15:30 (ora Romaniei).14:55 - La Eastbourne inca ploua, dar organizatorii spera ca jocurile sa se reia dupa ora 15:00 (ora Romaniei).14:15 - La Eastbourne ploua, meciurile sunt intrerupte momentan.Info:Mihaela ocupa locul 47 WTA, in timp ce Ostapenko este pe locul 35.Scorul intalnirilor precedente este 2-2.La casele de pariuri , Ostapenko e favorita, avand cota 1.40 pentru victorie.