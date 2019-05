Mihaela Buzarnescu, invinsa de Naomi Osaka in optimile de la Roma

Ziare.

Tenismena nipona s-a impus fara emotii in doua seturi, scor 6-3, 6-3.Osaka a inceput meciul in forta si nu i-a dat nicio sansa Mihaelei in primul set, cand sportiva noastra a castigat doar doua puncte pe serviciul niponei.In setul secund, lucrurile s-au mai echilibrat, Mihaela a avut chiar si un moment in care a profitat de relaxarea niponei, reusind sa egaleze la trei.Totusi, Osaka a marit rapid ritmul si a trecut in avantaj, reusind sa se califice astfel in sferturile de finala.Pentru Osaka urmeaza acum o partida cu Kiki Bertens, ce va avea loc vineri, la o ora ce nu a fost stabilita momentan.In schimb, Mihaela Buzarnescu ar putea inregistra un salt de un loc in clasament dupa parcursul de la Roma.Ea nu va face pauza inainte de Roland Garros, intrucat saptamana viitoare va merge in Franta pentru a juca la Strasbourg.20:07 - Game la zero pentru Osaka, iar Mihaela serveste acum pentru a ramane in meci.20:04 - Osaka face si ea un nou break si conduce cu 4-3.19:58 - Mihaela face break si scorul este 3-3!19:53 - Mihaela ramane in meci si lupta sa-si faca serviciul. Scorul este 3-2.19:49 - Nipona continua sa serveasca fenomenal si are 3-1.19:45 - Osaka face break si conduce cu 2-1.19:43 - Osaka isi face serviciul si egaleaza la unu.19:39 - Mihaela salveaza trei mingi de break si incepe cu dreptul setul secund!19:27 - Mihaela isi face serviciul, dar acum Osaka serveste pentru castigarea primului set.19:22 - Inca un game la zero pentru Osaka la serviciu si nipona are 5-2.19:20 - Game fara emotii pentru Mihaela si scorul este 4-2 pentru nipona.19:16 - Game la zero reusit de Osaka si scorul devine 4-1.19:14 - Mihaela isi face serviciul pentru prima data in acest meci si scorul este 3-1 pentru Osaka.19:11 - Mihaela a cerut ajutorul antrenorului Apostu-Efremov: "Ai vantul in spate, vino aproape de minge si pune-o sub presiune. Ea ramane in raliu si-ti trage o maciuca. Hai, asuma-ti! Cand ii servesti pe rever, fura un pic din start, stii ca-ti da in dreapta. Ea joaca cross din alergare. Daca are mingea mai lenta isi asuma lung de linie, dar in rest joaca cross. Fura din cascaval, fii un pic mai smechera. Mai pune o scurta, variaza, e prea unitar", i-a transmis acesta.19:09 - Inca un game fara emotii pentru Osaka si scorul este 3-0 pentru nipona.19:07 - Osaka face break dupa un game inceput bine de Mihaela si conduce cu 2-0.19:00 - Osaka isi face serviciul fara emotii in startul meciului.18:57 - A inceput meciul!18:52 - Meciul va incepe cu Osaka la serviciu.Info:Mihaela ocupa locul 29 in clasamentul WTA , in timp ce Osaka este pe primul loc.Singura intalnire precedenta a fost castigata in doua seturi de Osaka, anul trecut la Nottinigham.Meciul e televizat de Digi Sport 2.