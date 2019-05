Mihaela Buzarnescu, invinsa in primul tur de la Roland Garros

Ziare.

com

Sportiva noastra a fost invinsa de Alexandrova cu 6-4, 6-4, la capatul unui meci in care a acuzat dureri la spate.Rusoaica a castigat fara mari emotii primul set, dar lucrurile s-au schimbat in cel secund.Sportiva noastra a condus cu 3-1 si 4-2, dar a avut mari probleme la serviciu si i-a permis Alexandrovei sa intoarca soarta meciului.Dupa acest rezultat, Mihaela va cobori cel putin sase locuri in clasamentul WTA. Romanca este acum pe locul 39, dar va pierde cu siguranta si alte pozitii.Pentru Mihaela urmeaza acum o pauza pana la sezonul de iarba, ce va incepe pe 10 iunie la Nottingham. Sportiva noastra va mai evolua la Birmingham, Eastbourne si Wimbledon.19:23 - Alexandrova face break si conduce cu 5-4. Rusoaica serveste acum pentru victorie.19:20 - Alexandrova isi face serviciul si egaleaza la patru.19:17 - Se repeta scenariul de mai devreme, Alexandrova face rebreak, iar Mihaela are 4-3.19:14 - Mihaela face break si conduce cu 4-2!19:10 - Alexandrova face rebreak dupa un game foarte disputat, iar romanca are 3-2.19:05 - Mihaela face break si conduce cu 3-1.19:00 - Mihaela trece in avantaj si conduce cu 2-1.18:57 - Game la zero reusit de Alexandrova si scorul este 1-1.18:55 - Mihaela castiga fara emotii primul game din setul secund.18:47 - Mihaela isi face serviciul si acum are nevoie de break!18:44 - Alexandrova se distanteaza la 5-3 si Mihaela serveste acum pentru a ramane in set.18:40 - Alexandrova face break si conduce cu 4-3.18:33 - Mihaela face rebreak si scorul este 3-3.18:27 - Alexandrova face break si conduce cu 3-2.18:20 - Inceput echilibrat de meci, scorul este 2-2.18:16 - Mihaela trece in avantaj si are 2-1.18:13 - Alexandrova raspunde cu un game solid si scorul este 1-1.18:11 - Mihaela isi face fara emotii serviciul in startul meciului.18:04 - Mihaela va servi prima.17:55 - Meciul va incepe in cateva minute.Info:Mihaela Buzarnescu ocupa locul 33 in clasamentul WTA, in timp ce Alexandrova este pe locul 58.Anul trecut, Mihaela a ajuns pana in optimile de finala de la Roland Garros.Singura intalnire precedenta a fost castigata de Mihaela, in 2017, la Poitiers.