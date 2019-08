Mihaela Buzarnescu, invinsa in primul tur la US Open 2019

Mihaela Buzarnescu - Andrea Petkovic 3-6, 4-6

Tenismena romana, ajunsa pe locul 129 in ierarhia WTA dupa evolutiile slabe din acest an, a fost invinsa in doua seturi de Andrea Petkovic.Jucatoarea din Germania s-a impus cu 6-3, 6-4, la capatul unei intalniri care a durat o ora si 37 de minute.Miki a inceput foarte slab partida, iar Andrea Petkovic, aflata pe locul 88 in clasamentul WTA, s-a distantat aproape imediat la 4-0. Jucatoarea noastra a revenit pana la 4-3, insa a pierdut primul set in cele din urma cu 6-3.In actul secund, echilibrul s-a mentinut pana la 4-4, cand Petkovic a reusit breakul, iar apoi a inchis meciul cu game la 0.In turul urmator, Andrea Petkovic o va infrunta pe favorita numarul 6, cehoiaca Petra Kvitova.Pentru Mihaela Buzarnescu aventura de la Flushing Meadows se incheie cu un cec in valoare de 58.000 de dolari si 10 puncte in clasamentul WTA.19:42 - Mihaela isi pierde serviciul intr-un moment extrem de important, urmand ca Petkovic sa serveasca pentru castigarea meciului.19:39 - Echilibrul se mentine in acest set doi, iar scorul devine 4-4.19:33 - Game la 0 in contul Mihaelei Buzarnescu.19:30 - Miki iroseste trei mingi de break, iar Petkovic egaleaza apoi la 3.19:20 - Trei game-uri la rand pentru Mihaela, care trece la conducere in acest set secund.19:16 - Mihaela face breakul si egaleaza scorul la 2.19:12 - Buzarnescu isi face serviciul, iar scorul devine 2-1 in favoarea nemtoaicei.19:07 - Andrea Petkovic isi consolideaza breakul.19:03 - Miki isi pierde serviciul in debutul setului doi.---------------------------18:54 - Tenismena noastra isi pierde insa serviciul, iar Petkovic va servi pentru castigarea primului set.18:49 - Un nou break reusit de Mihaela, care va servi pentru egalarea scorului.18:40 - Miki recupereaza un break si apoi isi face serviciul. Petkovic ramane insa la conducere.18:31 - Inca un break in contul jucatoarei din Germania.18:20 - Andrea Petkovic isi face serviciul si se distanteaza la 3-0 in acest prim set.18:18 - Break reusit de Andrea Petkovic.18:11 - Un prim game castigat usor pe propriul serviciu de nemtoaica.Intalnirea are loc pe arena numarul 13.In clasamentul WTA, Miki ocupa locul 129, in timp ce adversara ei din Germania se afla pe pozitia 88.Cele doua s-au mai intalnit o singura data, in urma cu 10 ani la Civitavecchia, cand Petkovic s-a impus cu un categoric 6-0, 6-1.26 august - 8 septembrie e perioada in care se desfasoara US Open 2019.