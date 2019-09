"Mihaela Buzarnescu, invinsa in semifinale la Hiroshima"

Ziare.

com

Sportiva noastra a pierdut in fata niponei Nao Hibino, scor 4-6, 6-0, 6-3, la capatul unui meci ce a durat 2 ore si 12 minute.Desi a inceput mai bine partida, Mihaela s-a prabusit brusc in setul secund, pe care l-a pierdut in doar jumatate de ora.Apoi, in decisiv, Hibino a reusit sa controleze inca de la inceput, iar Mihaela nu a avut nicio sansa.Pentru Mihaela, evolutia de la Hiroshima este totusi cea mai buna din acest an.In urma parcursului de la Hiroshima, Mihaela va urca 25 de locuri in clasamentul WTA , pana pe 100.C.S.