Mihaela Buzarnescu, iritata la culme de ironia lui Ion Tiriac la adresa sa

Ion Tiriac a numit-o pe Mihaela "Buzunarescu", iar sportiva i-a raspuns, transmitandu-i ca astfel de glume nu se fac."Ciudat ca nu stie cum ma cheama! Ce pot sa spun? Sper sa afle odata cum ma cheama! Acum un an, doi cunostea numele meu! Sincer, e aiurea! Eram a doua jucatoare a Romaniei cand am jucat cu Simona, acum sunt a patra... Faptul ca nu stie cum ma cheama...E in continuare presedintele Federatiei? Cand ne-au dat premiile la gala din decembrie a venit domnul Cosac... Nu stiu daca poti sa faci glume de astea, nu se fac! N-ai cum sa nu stii cum ma cheama! Imi pare rau ca face glume de acest gen! Domnule Tiriac, va rog frumos sa tineti minte cum ma cheama!", a spus Mihaela Buzarnescu la Gsp Live In luna octombrie 2019, facand referire la meciul disputat de Simona Halep cu Miki in turul doi de la Wimbledon , seful FRT i-a gresit intentionat numele."Halep, care n-a jucat deloc bine la inceputul Wimbledonului... Eu am fost acolo si si am vazut asta in turul 2, in meciul cu Buzarescu... cu Buzunarescu sau cum se numeste domnisoara asta! Au jucat amandoua mediocru", a spus Tiriac in cadrul emisiunii Prietenii lui Ovidiu.C.S.