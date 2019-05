Mihaela Buzarnescu o elimina pe Jelena Ostapenko si se califica in turul 2 de la Roma

Ziare.

Sportiva noastra a trecut de fosta campioana de la Roland Garros, care a abandonat cand scorul era 6-2, 5-4 (15-0) pentru Mihaela.Mihaela a facut cel mai bun meci din 2019 si a profitat, totodata, si de problemele fizice cu care s-a confruntat Ostapenko.De altfel, jucatoarea din Letonia a cerut interventia fizioterapeutului in ambele seturi.Aceasta este prima victorie obtinuta de Mihaela in fata unei jucatoare din top 30 WTA in acest an.Mai departe, Mihaela se va duela in turul doi cu nemtoaica Julia Goerges, aflata pe locul 18 in clasamentul WTA.Partida va avea loc cel mai probabil miercuri, la o ora ce nu a fost anuntata momentan.Pe langa Mihaela, Romania o mai are in proba de simplu de la Roma si pe Simona Halep , care miercuri o va intalni pe Marketa Vondrousova.18:06 - Ostapenko cere din nou interventia medicului, intr-un moment in care Mihaela conduce cu 15-0 pe serviciul letonei.18:03 - Mihaela isi face serviciul, are 5-4, iar Ostapenko serveste acum pentru a ramane in meci.18:01 - Scorul devine 4-4 si suspansul creste in setul secund.17:57 - Mihaela salveaza doua mingi de break si conduce cu 4-3.17:53 - Mihaela face rebreak la zero si scorul devine 3-3!17:49 - Ostapenko face break si conduce in premiera in acest meci.17:46 - Game la zero reusit de Ostapenko si scorul este 2-2.17:43 - Mihaela nu are emotii la serviciu si conduce cu 2-1.17:40 - Ostapenko isi face cu greu serviciul si egaleaza la unu.17:35 - Mihaela isi face serviciul in startul setului secund.17:27 - Mihaela isi face serviciul din nou si e la un singur game de castigarea primului set.17:23 - Ostapenko isi face cu greu serviciul si scorul este 4-2.17:18 - Se reia meciul!17:14 - Ostapenko cere interventia fizioterapeutului si meciul e intrerupt.17:11 - Ostapenko face si ea un break si scorul e 4-1 pentru Mihaela.17:07 - Mihaela mai face un break, Ostapenko greseste fara oprire si scorul este 4-0!17:03 - Mihaela joaca exceptional si conduce cu 3-0!16:59 - Mihaela face break si conduce cu 2-0!16:56 - Mihaela isi face serviciul fara mari emotii in startul meciului.16:49 - Meciul va incepe cu Mihaela la serviciu!Buzarnescu ocupa locul 29 in clasament, in timp ce Ostapenko este pe locul 27.La casele de pariuri , Ostapenko e favorita si are cota 1.5 pentru o victorie.Scorul intalnirilor directe este 2-1 in favoarea fostei campioane de la Roland Garros.Partida e televizata de Digi Sport 2.