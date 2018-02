Mihaela Buzarnescu o invinge categoric pe Jelena Ostapenko la Doha

Mihaela Buzarnescu - Jelena Ostapenko 6-1, 6-3

Tenismena noastra a produs o uriasa surpriza dupa ce a eliminat-o in runda a doua pe favorita numarul 6, letona Jelena Ostapenko.6-1, 6-3 a fost scorul intalnirii dintre Mihaela Buzarnescu si Jelena Ostapenko.Mihaela nu i-a lasat practic nicio sansa castigatoarei de la Roland Garros, castigand primul set cu 6-1 dupa numai 27 de minute, dupa ce a avut 5-0 in primele 17 minute!Setul doi a fost mai echilibrat, insa reprezentanta Romaniei a jucat mai solid si a inregistrat, astfel, prima ei victorie in fata unei jucatoare aflate in Top 10 WTA.Pentru Mihaela, care in urma cu un an era sub locul 500 WTA, urmeaza joi o alta confruntare grea, cu favorita numarul 9, nemtoaica Julia Gorges.Cele doua nu s-au mai intalnit pana in prezent.20:47 - BREAK reusit de Mihaela Buzarnescu si tenismena in varsta de 29 de ani va servi pentru castigarea partidei.20:43 - Sportiva noastra isi face fara probleme serviciul.20:39 - Mihaela are doua mingi de break, dar Ostapenko revine si egaleaza la 3.20:36 - Buzarnescu revine superb si preia conducerea si in acest set doi.20:27 - Mihaela salveaza doua mingi de break si isi face apoi serviciul.20:20 - Mult mai hotarata Ostapenko in acest set doi, iar scorul devine 2-0 in favoarea ei.20:17 - Letona incepe setul doi cu un break.20:07 - Mihaela serveste pentru castigarea setului, insa Ostapenko reuseste breakul.20:02 - De necrezut ce se petrece pe Arena Centrala de la Doha, unde Mihaela reuseste un nou break la 0 si va seri pentru castigarea primului set.19:59 - 4-0 si Ostapenko pare groggy in aceste momente.19:55 - Sportiva nascuta la Bucureste reuseste inca un break si are un start fulminant de meci.19:52 - Un nou game castigat cu usurinta de tenismena noastra.19:48 - Mihaela incepe excelent si reuseste breakul la 0.ora 19:46 - Startul partidei.Mihaela se afla pe locul 43 in clasamentul WTA, in timp ce castigatoarea de la Roland Garros ocupa pozitia 6.Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum.Turneul de la Doha se desfasoara pe durata acestei saptamani si e dotat cu premii in valoare totala de 3 milioane de dolari.I.G.