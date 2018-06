Mihaela Buzarnescu o invinge minunat pe Svitolina si se califica in optimi la Roland Garros

Ziare.

com

Sportiva noastra a obtinut victoria carierei dupa o evolutie de exceptie. Scorul final a fost 6-3, 7-5 pentru Mihaela, protagonista unei lectii de tenis.Desi a avut-o in fata pe jucatoarea care a spulberat-o pe Simona Halep in finala de la Roma, Mihaela a jucat foarte curajos, a atacat in fiecare clipa si a scos-o din sarite pe Svitolina prin tenisul extraordinar etalat.Mihaela a construit punctele la perfectie, a gasit excelent momentele in care sa atace si a transformat-o pe Svitolina intr-o jucatoare ce adesea privea neputincioasa catre zona in care se afla echipa sa.Prin acest succes, Mihaela a reusit sa elimine favorita numarul 4 de la Roland Garros. Svitolina este jucatoarea cu cel mai bun statut ce paraseste turneul parizian pana in momentul de fata.In optimile de finala, Mihaela o va intalni pe americanca Madison Keys, favorita numarul 13 de la Roland Garros.Partida din optimi va avea loc duminica, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Pentru calificarea in optimile de finala, Mihaela si-a asigurat un cec in valoare de 222 de mii de euro.16:33 - Minge de meci pentru Mihaela!!!16:32 - Game foarte echilibrat, suntem la 40-40, iar Mihaela lupta ca o leoaica!16:27 - Mihaela isi face serviciul, are 6-5, iar acum toata presiunea este pe Svitolina!!!16:24 - Mihaela face rebreak si egaleaza la cinci!!!16:23 - Incredibil ce moment: Arbitrul de tusa striga aut la o minge trimisa de Svitolina, dar cel de scaun intoarce decizia si punctul se repeta. Suntem din nou la minge de rebreak!16:22 - Mihaela rateaza prima minge de rebreak, dar mai obtine inca una!16:20 - Minge de rebreak pentru Mihaela!16:16 - Svitolina face break si serveste acum pentru a trimite meciul in set decisiv.16:11 - Game echilibrat, dar Svitolina egaleaza la patru.16:07 - Mihaela nu are emotii in acest game si conduce cu 4-3!16:03 - Mihaela rateaza o minge de break si scorul devine 3-3.15:57 - Mihaela salveaza patru mingi de break, revine de la 0-40, isi face serviciul si conduce cu 3-2!15:52 - Mihaela fructifica a patra minge de rebreak si egaleaza la doi dupa un game nebun!15:43 - Svitolina face break si conduce cu 2-1.15:40 - Svitolina risca mai mult si egaleaza la unu.15:38 - Mihaela serveste excelent in startul setului secund si conduce cu 1-0!15:31 - Minge de set pentru Mihaela!15:30 - Mihaela incepe bine acest game, are 30-15 pe serviciul Svitolinei!15:28 - Game complicat, pe care Mihaela il incheie cu stil, cu un as, iar scorul este 5-3! Pe chipul Svitolinei se citeste deja nelinistea si da primele semne de nervozitate!15:22 - Svitolina isi face serviciul dupa un game din care, cu putin mai multa atentie, Mihaela putea scoate mai mult. Sunt insa multe semne pozitive in jocul romancei, care ne dau sperante mari ca putem asista la o victorie.15:17 - Mihaela se distanteaza la 4-2! Romanca salveaza cu stil o minge de break, cu un serviciu extraordinar urmat de o scurta la care Svitolina nu a avut replica! Mihaela risca foarte mult, joaca foarte ofensiv, iar din acest motiv mai comite si greseli nefortate, dar este pe drumul cel bun!15:12 - Game echilibrat, dar Svitolina isi face serviciul. Mihaela joaca in continuare foarte bine totusi.15:09 - Game la zero reusit de Mihaela si scorul este 3-1! Un tenis total practicat de Mihaela, care joaca foarte curajos, ataca, intra in teren, iar serviciul este foarte bun pana acum!15:05 - Mihaela fructifica prima sansa de break si conduce cu 2-1!15:02 - Mihaela da un raspuns bun, construieste punctele cu eleganta si egaleaza la unu.14:59 - Inceput in forta pentru Svitolina, care isi face fara probleme serviciul in primul game al meciului.14:51 - Meciul va incepe cu Svitolina la serviciu.14:49 - Cele doua jucatoare au intrat pe teren!14:38 - Meciul Mihaelei va incepe in cateva minute.Mihaela Buzarnescu ocupa locul 33 in clasamentul WTA , in timp ce Elina Svitolina este pe locul 4 WTA.Aceasta este prima intalnire directa dintre cele doua jucatoare.Mihaela Buzarnescu are o victorie si patru infrangeri in fata jucatoarelor de top 10.Castigatoarea se va intalni in optimi cu americanca Madison Keys.Partida este televizata de EuroSport.