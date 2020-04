Mihaela Buzarnescu ofera noi detalii despre procesul intentat WTA

Ziare.

"Dureaza foarte mult timp, iar avocatul se ocupa de toate documentele nececsare. Eu nu m-am mai implicat. Ii las pe ei pentru ca sunt in masura sa se ocupe de aceste masuri.Nu m-am gandit prea mult la aspectul financiar, eu doar am vrut sa arat unde este dreptate si sa demonstrez ca munca noastra e foarte delicata. Vreau ca noi sa fim respectati in acele periode, sa ne puna sanatatea pe prim plan. Am vrut sa trag un semnal de alarma, dar s-a schimbat de atunci. Eu cred ca a avut un impact acel lucru", a spus Buzarnescu pentru ProSport Mihaela a alunecat pe cimentul ud in timpul meciului cu Elina Svitolina din turul 2, desi anterior o rugase pe arbitra sa opreasca meciul pentru ca ploua si exista pericolul real sa se accidenteze.Jocul a continuat, Mihaela s-a accidentat grav, iar de atunci nu a mai putut reveni la un nivel foarte inalt, acuzand probleme medicale pe tot parcursul acestui sezon.Conform regulamentului in vigoare, arbitrul si supervizorul au obligatia ca jocul sa se dispute in conditii care sa nu afecteze integritatea fizica a sportivilor. Mihaela considera ca oficialii puteau lua o decizie care sa impiedice accidentarea, astfel ca a dat in judecata WTA.In 2018, ea a castigat din tenis premii in valoare de 1.114.218 de dolari, in timp ce anul acesta, dupa accidentare, a obtinut doar jumatate, adica 585.742 de dolari.Dincolo de bani, Mihaela a pierdut si pozitii serioase in clasament. In momentul accidentarii era pe locul 20 in lume, iar dupa a iesit din top 100.