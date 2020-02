Mihaela Buzarnescu reactioneaza dupa ce a fost acuzata de lipsa de patriotism: Vreau sa fie clar un lucru

Ziare.

Sportiva din Bucuresti le-a raspuns celor care au criticat-o pentru faptul ca a evoluat in culorile Frantei la intalnirea de Fed Cup , la fel ca si Caroline Garcia.Mihaela a sustinut ca aceasta nu a fost decizia ei, ci a Federatiei Romane de Tenis."Am fost acuzata de lipsa de patriotism la meciul cu Garcia din Fed Cup si vreau ca lumea sa inteleaga clar un lucru. Acesta a fost echipamentul dat de Federatia Romana de Tenis! Eu, neavand contract cu un sponsor tehnic, l-am purtat!Au fost comentarii urate la adresa mea si nu mi se pare corect. Eu, saraca, n-am avut nicio vina. Daca asta mi-au dat, cu asta am jucat, ce puteam sa fac?", a spus Mihaela Buzarnescu la Telekom Sport.Amintim ca Romania a fost invinsa de Franta in semifinalele Fed Cup si a ratat sansa de a disputa finala cu Australia.Mihaela a fost invinsa de Caroline Garcia in acel meci, iar confruntarea s-a decis la dublu.C.S.