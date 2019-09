Mihaela Buzarnescu s-a calificat in semifinale la Hiroshima

Ziare.

In duelul din sferturile de finala, "Miki" a trecut in doua seturi, scor 6-4, 7-5, de Alison van Uytvanck.Romanca va da peste o reprezentanta a gazdelor in marele meci pentru accederea in finala, este vorba despre nipona Nao Hibino.Aceasta a trecut in sferturi chiar de principala favorita, taiwaneza Su-Wei Hsieh, cu scorul de 6-3, 6-4.Cum Buzarnescu ocupa locul 125 in clasamentul feminin, iar adversara ei din semifinale se afla inca si mai jos, pe 146, vom avea parte de un duel al outsiderelor in semifinalele turneului de la Hiroshima.M.D.