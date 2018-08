Mihaela Buzarnescu se califica in finala de la San Jose si urca pe cel mai bun loc in clasamentul WTA din intreaga cariera

Ziare.

Sportiva noastra s-a impus in trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-1 si bifeaza inca o finala in acest an.Startul meciului a fost electrizant, cu multe break-uri de ambele parti, insa Mihaela a gresit mai mult.Sportiva noastra a adoptat un joc agresiv, dar si-a reglat cu greu loviturile si i-a permis lui Mertens sa castige primul set cu 6-4.Lucrurile au stat diferit incepand cu setul secund, cand Mihaelei i-au intrat din ce in ce mai multe lovituri si increderea a crescut pe masura ce am inaintat in meci.Romanca s-a impus cu 6-3 in setul secund si a trimis meciul in decisiv, unde a inceput de asemenea mai bine.Profitand si de anumite probleme medicale invocate de Mertens, Mihaela nu a mai avut probleme in decisiv si a obtinut calificarea in finala.In urma acestui rezultat, Mihaela si-a asigurat un salt pana pe locul 21 WTA si ajunge astfel pe cea mai buna pozitie din cariera.In cealalta semifinala se intalnesc Maria Sakkari si Danielle Collins.01:27 - Se face 5-1 si Mihaela este tot mai aproape de finala!01:24 - Mertens primeste ingrijiri medicale pentru a doua oara in acest meci.01:23 - Mihaela mai face un break si e tot mai aproape de finala!01:20 - Game fara emotii pentru Mihaela si scorul este 3-1.01:11 - Mihaela face break si conduce cu 2-1 in setul decisiv!01:06 - Mihaela egaleaza la unu.01:02 - Mertens isi face serviciul in startul setului decisiv.00:51 - Mihaela face break si conduce cu 5-3! Acum serveste pentru a trimite meciul in decisiv.00:46 - Mertens face rebreak si scorul este 4-3.00:42 - Mertens isi face serviciul, dar Mihaela are 4-2.00:37 - Mihaela se distanteaza la 4-1 si suntem aproape de setul decisiv.00:33 - Mihaela face break si conduce cu 3-1.00:28 - Mihaela isi face serviciul si conduce cu 2-1.00:24 - Mihaela face rebreak si egaleaza la unu.00:18 - Mihaela isi pierde serviciul in startul setului secund.00:02 - Mihaela isi face serviciul si scorul este 5-4.23:59 - Mertens se distanteaza la 5-3 si presiunea se muta acum pe Mihaela.23:50 - Mihaela isi face serviciul si belgianca are 4-3.23:46 - Game la zero reusit de Mertens si scorul este 4-2.23:42 - Mertens mai face un break si are 3-2.23:34 - Mihaela face rebreak si egaleaza la doi.23:27 - Mihaela isi face in premiera serviciul in acest meci.23:24 - Mihaela rateaza o minge de rebreak si Mertens are 2-0.23:18 - Mihaela isi pierde serviciul in startul meciului.23:07 - Meciul va incepe cu Mihaela la serviciu.23:03 - Cele doua jucatoare intra pe teren.Mihaela ocupa locul 24 in clasamentul WTA, in timp ce Elise Mertens este pe locul 15.Singura intalnire directa a avut loc in acest an, in finala de la Hobart, cand Mertens s-a impus.Saptamana viitoare, cele doua sportive vor evolua in turneul de la Montreal