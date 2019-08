Mihaela Buzarnescu, sezon de cosmar. A bifat a 24-a infrangere in circuit si se afunda in clasamentul mondial WTA

Ziare.

In calificarile turneului WTA Masters de la Cincinnati, din SUA, Buzarnescu a evoluat cu Jessica Pegula, favorita gazdelor, o sportiva in mare forma dupa ce tocmai a cucerit trofeul de la Washington.Pegula, 55 WTA, a dispus clar de Mihaela, scor 6-3, 7-6 (5), aceasta fiind a 24-a infrangere din sezon pentru "Miki", care va cobori incepand de luni in clasamentul mondial pana pe 136!E un sezon in care practic nimic nu a mers, totul mergand din mai rau in mai rau pentru sportiva noastra nascuta la Bucuresti, incepand cu acea crunta accidentare de anul trecut de la Montreal , cand isi rupea piciorul in timpul unei partide cu Elina Svitolina.De la sportiva care triumfa la San Jose anul trecut si ajungea in luna august pe 20 mondial WTA, situatia a ajuns una alarmanta, odata cu iesirea din top 130.O ora si 36 de minute a durat partida de mai sus, una in care Buzarnescu a comis 8 duble greseli.Americanca si-a luat revansa dupa ce Buzarnescu a invins-o in primul lor duel direct, anul acesta, la Wimbledon , in primul tur, cu 6-4, 6-4.Sportiva de 31 de ani are o singura victorie in ultimele 6 meciuri si in acest an la Wimbledon era singura care ii lua set Simonei Halep, viitoarea campioana.Ea s-a ales la Cincinnati cu 3.090 de dolari si un punct WTA.Tot acolo noi o avem pe tabloul principal pe Simona Halep , care are prim tur liber si va evolua abia miercuri cu invingatoarea dintre Carla Suarez Navarro si Ekaterina Alexandrova.