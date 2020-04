Mihaela Buzarnescu spune ca nu exista bani pentru tenismene in aceasta perioada grea: "Steaua nu m-a platit de 17 luni"

Ziare.

Pentru multi jucatori care nu sunt in prima suta mondiala, WTA sau ATP , este greu acum sa-si mentina un anumit echilibru financiar in aceasta criza financiara, criza provenita dintr-o criza sanitara.Fost numar 20 WTA, Buzarnescu a ajuns acum pe 120 in lume si spune ca este greu pentru un tenismen sa supravietuiasca fara un alt venit: "Noi nu avem alta sursa de venit, nu suntem precum sportivi care au un salariu fix, indiferent de rezultate si eventual niste bonusuri. Pentru noi nu este o perioada usoara", puncta in prima faza Buzarnescu, nascuta la Bucuresti, pentru Gazeta Sporturilor Ea mai spune ca in prezent nu a mai fost platita de clubul de care apartine, Steaua Bucuresti, de peste 17 luni si singurii bani pe care ii obtine sunt cei de la COSR : "In plus, de peste 17 luni clubul Steaua nu mi-a achitat niciun salariu conform contractului si a actului aditional pe care nici pana in ziua de azi nu am reusit sa-l finalizam. Ne-am tot intalnit, e normal ca si eu sa am anumite pretentii, iar ei sa le accepte. Avem ajutorul de la COSR, cei care suntem in programul pentru Jocurile Olimpice. E singura sursa de venit la momentul actual", puncta castigatoarea turneului WTA de la San Jose, acum doi ani.In toata cariera de tenismena, Buzarnescu a castigat premii in valoare totala de 2,07 milioane de dolari."Inca nu stim ce turnee vor fi. Am in minte un buget alocat per concurs, per saptamana, dar depinde de cand se va da drumul, ca sa vedem cate luni de competitie mai sunt. Am inceput sa structurez, sa vad cum impart, insa nu e nimic clar", a mai precizat ea.Toate turneele de tenis sunt suspendate in acest moment pana pe 13 iulie.D.A.