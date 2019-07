Mihaela Buzarnescu vs Simona Halep in turul doi la Wimbledon

Mihaela Buzarnescu - Jessica Pegula 6-4, 6-4

Ziare.

com

6-4, 6-4 a fost scorul confruntarii dintre Mihaela Buzarnescu si Jessica Pegula, care a durat o ora si 23 de minute.Confruntarea dintre Mihaela Buzarnescu si Simona Halep se va disputa miercuri, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.Miki si Simona s-au mai intalnit o singura data in cariera, in 2008, pe zgura de la Monteroni D'Arbia, unde fostul numar 1 WTA s-a impus in doua seturi, cu 6-3, 6-0.Revenind la jocul cu Jessica Pegula, sportiva noastra a inceput mai greu, insa treptat a pus stapanire pe joc si s-a impus fara mari emotii, chiar daca americanca a revenit in setul secund de la 4-0.A fost prima intalnire directa intre cele doua tenismene.17:09 - Revenire fantastica pentru jucatoarea din SUA, care egaleaza la 4.17:07 - Un set doi care parea la discretia reprezentantei noastre se complica dupa ce Pegula reuseste un nou break. Americanca serveste pentru a egala la 4 in acest set doi.17:03 - Americanca castiga doua game-uri la rand si reintra in meci.16:56 - Prestatie excelenta a Mihaelei in acest set doi, in care conduce cu 4-0.16:47 - Miki incepe excelent setul doi si conduce cu 2-0.16:33 - Sportiva noastra isi pierde serviciul si setul continua.16:23 - Trei game-uri la rand pentru Mihaela Buzarnescu, care va servi pentru a castiga primul set.16:18 - Miki reuseste breakul, insa la game-ul urmator isi pierde din nou serviciul, iar americanca trece din nou in avantaj.16:10 - Inceput dificil de meci pentru reprezentanta noastra, care, dupa ce si-a pierdut serviciul in primul game, se vede nevoita sa salveze doua mingi de break in game cu numarul 3.15:58 - Mihaela isi pierde serviciul in game de debut.In clasamentul WTA, Miki ocupa locul 53, in timp ce sportiva din SUA se afla pe locul 72.Va fi prima intalnire directa intre cele doua sportive.Wimbledon 2019 se desfasoara in perioada 1-14 iulie.I.G.