Oferta neasteptata primita de Mihaela Buzarnescu

Sportiva noastra a fost ofertata de o editura din SUA, care i-a propus sa scrie o carte despre viata ei."Din SUA mi s-a propus sa scriu o carte. Sincer, foarte serios m-am gandit si voi scrie o carte. Mi se pare un lucru bun sa fie interesat cineva din America. Povestea mea este foarte interesanta pentru ei, cu accidentarile, cu revenirea, cu faptul ca am facut studiile. Americanii imi spun Doctor Miki", a spus Mihaela Buzarnescu pentru Gsp Fosta ocupanta a locului 4 cand era junioara, Mihaela Buzarnescu a avut o cariera marcata de accidentari.In 2017 se afla in afara top 500 WTA , insa un an mai tarziu a ajuns pe locul 20 in lume.La varsta de 18 ani a suferit o accidentare grava la umar, pe cand era locul 4 in lume la junioare si pe locul 240 in clasamentul WTA."M-am oprit timp de sase luni si mi-am pierdut toti sponsorii. Nimeni nu a mai crezut in mine", spunea Buzarnescu in 2018.Dupa revenirea pe teren, totul se schimbase. Jocul nu-i mai iesea, banii se terminasera si a fost nevoita sa calatoreasca singura la turnee , fara antrenor. Increderea era la pamant, dar cumva a reusit sa treaca peste orice obstacol si a ajuns pe locul 240 WTA.A urmat insa o noua accidentare, la genunchi. Aceste probleme au macinat-o intens si timp de doi ani a fost nevoita sa faca pauza.Dupa scurt timp de la revenire, durerile la genunchi au reaparut si nimic nu mergea cum trebuie pentru sportiva noastra."A fost un cosmar, era aceeasi accidentare. Am facut doua operatii dar n-au avut niciun efect. Genunchiul nu s-a vindecat si doctorii nu stiau ce sa faca. Am mers la doctorul lui Rafael Nadal , apoi am fost la un alt specialist in Elvetia. Am incercat tot ce se putea, dar doctorii erau confuzi. Dupa doua operatii, nu eram sigura ca mai pot juca. A fost oribil", rememoreaza Buzarnescu.De teama ca va fi nevoita sa isi incheie prematur cariera, Mihaela s-a orientat rapid si a luat o masura in incercarea de a gasi o alternativa.S-a inscris la cursurile Universitatii de Educatie Fizica si Sport, unde a facut un doctorat."A trebuit sa fac asta pentru ca altfel innebuneam daca ma gandeam numai la tenis. Puteam fi antrenoare de tenis, dar eram foarte confuza. Speram sa mai joc tenis, dar in inima mea mereu ma gandeam ca nu mai am nicio sansa. Eram plina de dubii: Sa stau in Romania? Sa plec afara? Sa-mi caut un loc de munca?", s-a intrebat Mihaela.La inceputul anului 2017, Mihaela a decis insa sa mai acorde o sansa tenisului. A avut probleme in primele doua luni ale anului, dar apoi, dupa ce a mers la campionatul national din Olanda, lucrurile au luat o turnura neasteptata. Acolo s-a produs minunea la care am fost cu totii martori in ultimii ani."Din acel moment m-am simtit bine, increderea a devenit grozava. Am jucat din ce in ce mai bine si eram tot mai relaxata. Dintr-o data, genunchiul nu m-a mai durut", a explicat Mihaela.C.S.