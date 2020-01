Probleme mari pentru Mihaela Buzarnescu: A fost parasita de toti sponsorii

Ziare.

Din cauza accidentarii grave de la Rogers Cup 2018, sportiva din Bucuresti a avut un an 2019 dificil in care a coborat mult in clasamentul WTA . In acest context, ambii sponsori pe care i-a avut au decis sa o abandoneze."Am avut doi sponsori anul trecut, m-au sustinut din mai-iunie pana la finalul anului, dar dupa accidentare nu am mai continuat. S-a incheiat totul!In strainatate, cineva ca mine, ar fi avut contracte peste contracte, cum au artistii cunoscuti sau fotbalistii! Dar la noi... Nu! E foarte ciudat ca nu suntem sustinuti mai mult", a spus Mihaela Buzarnescu intr-un interviu acordat vloggerului Cristi Priza In intreaga cariera, Mihaela Buzarnescu a castigat premii in valoare totala de 2.076.777 de dolari.Din acesti bani, 585.742 de dolari au fost incasati in 2019.Pe fondul rezultatelor slabe din 2019, sportiva noastra a coborat pe locul 113 in clasamentul WTA.C.S.