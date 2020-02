Reactia Mihaelei Buzarnescu dupa ce Ion Tiriac a numit-o "Buzunarescu"

Ziare.

"Nu am fost niciodata suparata pe el. Daca dansul nu a retinut cum ma cheama, poate va retine pe viitor. Fiecare om e liber sa retina sau nu numele celuilalt", a spus Miki in cadrul emisiunii "Prietenii lui Ovidiu" Mihaela Buzarnescu si tatal ei au criticat in mai multe randuri Federatia Romana de Tenis.Fosta ocupanta a locului 20 in ierarhia WTA a acuzat Federatia Romana de Tenis ca nu i-a intins nicio mana de ajutor atunci cand avea nevoie.In ceea ce priveste revenirea ei pe teren, Mihaela Buzarnescu spune ca mai are nevoie de ceva timp pentru a se recupera dupa operatia suferita la umar."Eu m-am operat la umar. Nu pot juca momentan. As fi vrut sa ajut echipa, dar am refuzat pentru ca abia am facut operatia acum cateva zile. Mai am ceva pana ma recuperez. Acest sport este viata mea. Abia astept sa intru pe teren din nou. Olimpiada este primul meu obiectiv. Dupa, vreau sa reintru in top 50. Apoi voi juca saptamana de saptamana, asa cum v-am obisnuit", a precizat Miki.110 e locul pe care Mihaela Buzarnescu se afla in clasamentul WTA.