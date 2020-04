Topul in care WTA a inclus-o pe Mihaela Buzarnescu

Ziare.

Sportiva noastra ocupa locul 12 in ierarhia publicata de WTA."Ocupanta locului 120 WTA si detinatoarea unui doctorat, Mihaela Buzarnescu a explodat in 2018 si totul a culminat cu un titlu castigat la San Jose.Ea a urcat si pe locul 20 WTA, insa accidentarile suferite au tras-o in jos si nu a mai jucat din septembrie", a notat WTA.Cea mai buna jucatoare de mana stanga din lume este Petra Kvitova, urmata de Marketa Vondrousova si Angelique Kerber In prezent, Mihaela face exercitii zilnice in propriul apartament din Bucuresti.C.S.