Victorie spectaculoasa pentru Mihaela Buzarnescu la New York

Ziare.

com

Tenismena romana, ajunsa pe locul 136 in clasamentul WTA, a invins-o in runda inaugurala pe nemtoaica Laura Siegemund (locul 90 WTA) dupa o revenire impresionanta.Miki a pierdut primul set cu 3-6, insa le-a castigat pe urmatoarele doua cu 6-0, 6-4.Doua ore a durat intalnirea dintre Buzarnescu si Siegemung.In turul urmator, sportiva noastra o va infrunta pe rusoaica Anna Blinkova, care in primul tur a trecut surprinzator de Coco Vaneweghe, cu 6-3, 6-0.Pentru calificarea in turul doi, Mihaela Buzarnescu si-a asigurat un cec in valoare de 3.310 dolari si 30 de puncte in ierarhia WTA.250.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la New York, aflat la prima editie.I.G.