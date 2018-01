Performanta superba pentru Mihaela Buzarnescu: Va disputa prima finala WTA din cariera... la 29 de ani!

Mihaela Buzarnescu - Lesia Tsurenko 6-2, 6-2

Ziare.

com

Reprezentanta noastra, aflata pe locul 57 in ierarhia WTA, a invins-o vineri in semifinale la Hobart (Australia) pe ucraineanca Lesia Tsurenko (locul 43 WTA).6-2, 6-2 a fost scorul semifinalei dintre cele doua.In finala programata sambata dimineata, tenismena in varsta de 29 de ani o va intalni pe belgianca Elise Mertens, aflata pe locul 36 WTA.Revenind la semifinala cu Tsurenko, jucatoarea care in urma cu un an se afla in afara Top 500 WTA a dominat categoric si s-a impus fara probleme.Nu numai ca atinge prima finala WTA din cariera, dar Mihaela o face dupa un parcurs fara set pierdut.Dupa calificarea in finala, Mihaela si-a asigurat un cec in valoare de 21.400 de dolari si 180 de puncte in ierarhia WTA.11:30 - Lesia Tsurenko isi face serviciul, dar Mihaela va servi pentru calificarea in finala.11:27 - 5-1 pentru Mihaela, care e la doar un game distanta de cea mai buna performanta din cariera ei.11:22 - Break Mihaela Buzarnescu.11:19 - Mihaela se descurca excelent la serviciu si se desprinde la 3-1.11:15 - Lesia are 40-15, insa reprezentanta noastra revine si reuseste breakul.11:09 - Mihaela isi face serviciul.11:05 - Partida se reia si Tsurenko castiga primul game al setului II.10:59 - Ploua la Hobart si partida e intrerupta pentru moment.10:49 - Break Mihaela Buzarnescu, care urmeaza sa serveasca pentru castigarea primului set.10:44 - Game reusit de Mihaela pe propriul serviciu.10:40 - Buzarnescu face breakul la capatul unui game de peste 10 minute.10:28 - Break reusit de jucatoarea din Ucraina si scorul devine egal, 2-2.10:25 - Intalnirea s-a reluat, iar Tsurenko salveaza doua mingi de break si castiga primul ei game.10:20 - Partida e intrerupta dupa ce la Hobart a inceput sa ploua.10:18 - Tenismena noastra isi face serviciul si se desprinde la 2-0.10:12 - Mihaela incepe perfect partida, cu un break la 0.ora 10:10 - A inceput partida.Mihaela Buzarnescu ocupa locul 57 in ierarhia WTA, in timp ce adversara ei se afla pe pozitia 43.Pana in finala, Mihaela a trecut de Alize Cornet (6-2, 6-4), Anna Friedsam (7-5, 6-4) si Alison Riske (7-6, 6-1).Castigatoarea acestei semifinale o va intalni in finala pe belgianca Elise Mertens, care a invins-o in prima semifinala pe Heather Watson, cu 6-4, 1-6, 6-2.Turneul de la Hobart e dotat cu premii in valoare totala de 250.000 de dolari.I.G.