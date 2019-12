Dosarul spagilor care ajungeau la PSD: Mihai Fifor si un deputat PSD sunt audiati la DNA. Razvan Cuc, citat tot astazi

Ancheta DNA

"Sunt invitat in calitate de martor. Ne dati voie? O sa facem declaratii la iesire," a declarat Mihai Fifor. Politicianul a venit insotit de un avocat."O sa merg acum sa vad despre ce este vorba si o sa va dau declaratii la iesire", a spus si Luminuta Jivan.Si seful de cabinet al cancelariei vicepremierului Mihai Fifor, Emilian Pintea, a sosit la audieri, refuzand sa faca declaratii.Este vorba despre un dosar in care trei parlamentari PSD au calitatea de suspecti: deputatul Dorel Caprar, seful PSD Arad, deputatul Florin Tripa si senatorul Ioan Chisalita de la Caras-Severin.Numele lui Mihai Fifor si Razvan Cuc apar in discutiile membrilor PSD Arad, interceptate in acest caz, privind numirile facute in cadrul DRDP Timisoara.In interceptari mai apar si alti politicieni PSD, inclusiv fostul premier al Romaniei, Viorica Dancila, care a fost chemat sa arbitreze un scandal intre PSD Arad si PSD Caras-Severin privind numirea intr-o functie de conducere in cadrul DRDP Timisoara.8 persoane care au fost retinute initial in acest caz, cei mai multi fiind angajati si sefi in cadrul DRDP Timisoara, sunt cercetate sub control judiciar. Judecatorul Alexandra Rus de la Inalta Curte a respins propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile. Procurorii DNA au contestat decizia.