Fifor, despre refuzul Jandarmeriei: Haideti sa nu mai stabilim vinovatii! Operatorul mai avea doua apeluri, unul cu indicii ca se putea petrece o crima

As vrea sa va rog, sa incercam sa gasim varianta constructiva si sa incercam sa nu mai stabilim vinovatii

Politistul din Caracal avea 3 apeluri simultan

Cum se muta 112 la MAI

Ziare.

com

"Am facut aseara o discutie cu imputernicitul de la jandarmi. Mi-a explicat despre ce a fost vorba. Am inteles ca s-a sunat in virtutea unei relatii de prietenie catre cei de la Craiova si omul acela a spus: 'Domne, nu ma mai suna pe mine, pentru ca eu nu mai lucrez unde stiai tu ca lucrez, suna la colegii de la Olt, daca ai nevoie de sprijinul jandarmilor'. S-a clarificat, s-a sunat la Olt si a fost sprijin.Categoric nu se lucreaza asa, nu poti sa stai sa cauti in agenda telefonului si sa suni.", a spus Fifor.Ministrul interimar a fost intrebat despre cum comenteaza interventia de miercuri a politistilor de la Caracal dupa ce ar fi primit un pont, conform caruia Alexandra ar fi in viata."Daca Politia intervine, de ce intervine? Daca nu intervine, de ce nu intervine? E o presiune uriasa pe lucratorii MAI si trebuie sa o intelegem. Faptul ca sunt persoane care au gresit, care au contribuit la ce s-a intamplat la Caracal sunt lucruri pe care le-am recunoscut cu totii si care sunt anchetate.Dar vreau sa va rog sa intelegeti ca MAI inseamna si oameni bine pregatiti. Lasati-ma sa asez lucrurile. La noi a sosit Corpul de Control al premierului. Tot ce am spus zilele acestea se va implini", a promis Fifor.Ministrul a vorbit, din nou, despre politistul de la Caracal care a preluat apelul Alexandrei."In cazul tragediei de la Caracal, a fost o problema de logistica. A durat pana s-a facut legatura cu dispecerul de la Politie, dispecerul de la politie la randul lui era singur, asta este o alta problema ca era unul singur, avea trei apeluri simultane.. Probabil, de aceea, ati vazut atitudinea operatorului 112, a stat de vorba in maniera pe care am vazut-o", a spus Fifor.Cat despre integrarea dispecerizarii 112 , Fifor a precizat ca se va incepe initial la nivelul Capitalei."Incepem la Bucuresti cu aceasta integrare, vom avea pe acelasi loc 112, Ambulanta, SMURD, Pompieri si Politia. De ce nu s-a reusit aceasta integrare pana in momentul de fata nu vreau sa comentez. Cert este ca prin ordinul meu lucrurile acestea se vor petrece pana in data de 8 august, adica va veni si Politia alaturi de structurile de care va vorbeam, pentru a elimina orice fel de intarziere, pentru a elimina orice fel de reactie intarziata.Un om care suna la 112 face primul contact cu operatorul STS care in 10-15-30 de secunde face o directionare catre politie, ambulanta, SMURD", a punctat Fifor.Ministrul sustine ca, daca toti dispecerii ar fi fost intr-un singur loc, "se putea lua o masura mult mai rapida, poate ca dispecerul de la Politie anunta in timp util interventia si nu aveam aceasta sincopa".