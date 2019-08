Apelul lui Fifor pentru 10 august: Nu ne dorim sub niciun fel de forma sa mai vedem ce am vazut anul trecut

Ziare.

"In ceea ce priveste ziua de sambata, vreau sa va spun de acum ca nu fac decat un singur lucru: fac un apel catre toti cei care se vor afla in diferite puncte din Capitala sa protesteze pasnic si sa nu uite ca suntem un stat european, in care cetateanul are dreptul sa se exprime in mod liber.Este un lucru firesc, daca cetatenii doresc sa protesteze, sa o faca. Le solicit tuturor sa protesteze pasnic si respectand legea si tot ce inseamna un astfel de protest. Nu ne dorim sub niciun fel de forma sa mai vedem ce am vazut anul trecut pe 10 august", a declarat Fifor.Intrebat daca jandarmii vor avea o atitudine diferita fata de cea de anul trecut, cand sute de oameni au fost raniti in urma protestului din Piata Victoriei, Fifor a spus ca nu vrea sa faca in acest moment o analiza a ceea ce s-a intamplat pe 10 august 2018."Este o investigatie. Nu pot eu, ca ministru interimar, sa ma pronunt", a adaugat Fifor.Amintim ca sambata, 10 august, in Piata Victoriei din Bucuresti, este organizat un protest la care vor participa si foarte multi romani din diaspora. Conform organizatorilor, sunt asteptate in jur de 250.000 de persoane.