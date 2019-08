Fifor: Legea privind cautarea persoanelor disparute, saptamana viitoare in sedinta de guvern

Ziare.

"Suntem, repet, intr-o analiza profunda pana la nivelul ultimei sectii de politie, suntem cu modificari legislative pe care, de altminteri, doamna prim-ministru le-a anuntat deja.Si ma refer la legea care priveste cautarea persoanelor disparute, care este in avizare, in momentul de fata in Ministerul Afacerilor Interne si pe care o sa incercam s-o ducem in sedinta de guvern de saptamana viitoare, urmand ca doamna prim-ministru s-o trimita in Parlament cerand procedura de urgenta pentru acest act normativ", a declarat Fifor, miercuri, intr-o interventie telefonica la Antena3.Potrivit ministrului, o alta prioritate a MAI este Legea privind Registrul persoanelor care au abuzat sexual pe cineva. "Este vorba de o lege deja in vigoare, dar care trebuie pusa in aplicare si pentru asta facem analiza pe buget si pe nevoile logistice, pentru ca aceasta lege sa intre de asemenea in vigoare", a adaugat Fifor.El a subliniat ca a dispus masuri impotriva transportului ilicit de persoane."Astazi am dispus masuri imediate. Cea dintai se refera la controlul si la, sa zicem, demantelarea a ceea ce inseamna transportul ilicit de persoane, pentru ca, haideti sa recunoastem, acest copil nevinovat, Alexandra, a iesit la ceea ce popular se numeste 'Ia-ma, nene!'.Am dispus ofiterilor din Ministerul de Interne sa treaca de urgenta la aplicarea de masuri in aceasta zona, pentru ca, stim cu totii, exista acesti transportatori, sa zicem, care stau la acest 'Ia-ma, nene!' si care sunt oameni pe care nimeni nu-i cunoaste, oamenii in masina caruia se urca, iata, pot fi nevinovati si ajung in situatia dramatica de la Caracal. (...) Trebuie sa luam masuri concrete pentru a putea sa prevenim criminalitatea", a spus Fifor.Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca i-a cerut ministrului interimar al Afacerilor Interne urgentarea proiectului de lege privind cautarea persoanelor disparute si va solicita Parlamentului procedura de urgenta pentru acesta.