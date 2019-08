Fifor vrea remilitarizarea Politiei. Sindicat: O tampenie monumentala. Mai ramane sa instauram regimul ceausist!

Foto: Facebook/SPR Diamantul

Demilitarizarea politistilor a fost una dintre conditiile cerute de UE in procesul nostru de aderare.Asta in contextul in care in subordinea MAI se afla Jandarmeria Romana, care este o structura militara cu atributii in asigurarea, mentinerea si restabilirea ordinii si linistii publice, transportul si paza valorilor, bunurilor si materialelor periculoase, cat si paza si apararea obiectivelor de importanta deosebita.Subiectul aruncat pe piata de Fifor vine in contextul in care chiar ministrul admite ca in Uniunea Europeana mai sunt doar doua tari care au inca politie militarizata, respectiv Ungaria si Estonia.Sindicatul politistilor din Romania "Diamantul" a reactionat dur:"O tampenie monumentala....Mai ramane sa instauram regimul ceausist....Fifor confunda grav profesionalismul, cu militaria!Incompetenta, pilele, mediocritatea vor fi si mai bine protejate de pumnul in gura militaresc!," scriu politistii pe Facebook.La randul sau, magistratul Cristi Danilet arata ca, in timpul comunismului, Militia, apoi, multi ani dupa Revolutie, Politia au fost militarizate (grade militare, ordinele superiorilor, dotari speciale etc)."Pentru a adera la UE, Romania a fost obligata sa demilitarizeze aceasta institutie", explica Danilet.Potrivit acestuia, in majoritatea statelor civilizate, Politia e civila si e menita sa apere drepturile cetatenilor, nu e sub control politic."Civilii nu pot fi cercetati si retinuti de militari decat in mod exceptional, nicidecum ca regula. Politia nu mai este vazuta ca o institutie de forta.Sa nu uitam ca la origini politie nu a fost un Subiect, ci un Predicat nominativ in formula "a face politie"," explica Cristi Danilet.In Romania, primele discutii despre demilitarizarea Politiei au inceput in 1998.Ulterior, dupa anul 2000, in contextul cererii de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, oficialii de la Bruxelles au cerut explicit acest lucru in Capitolul 24 - Justitie si Afaceri Interne: demilitarizarea corpului politienesc si armonizarea acestuia cu standardele UE.In acest context, in aprilie 2001, Guvernul Adrian Nastase a promovat proiectul de lege privind statutul politistului.In expunerea de motive, se arata ca legea urmareste reglementarea, cu mai multa claritate, a unor aspecte, cum ar fi "demilitarizarea corpului politienesc si a activitatii profesionale a politistului, prin definirea acestuia drept fucntionar public cu statut propriu, inarmat, care exercita atributiile stabilite prin lege pentru Politia Romana."Cititi integral expunerea de motive, pe site-ul Camerei Deputatilor. In februarie 2002, legea a trecut de Camera Deputatilor si Senat si a fost promulgata in iunie 2002.Profesia de politist a fost redefinita, ea intrand in nomenclatorul de meserii din Romania.Fifor a facut anuntul referitor la remilitarizarea Politiei, joi seara, la Antena3."E un subiect pe care l-am abordat cu doamna prim-ministru, va marturisesc, in ultimele zile. Nu vreau sa dau un semnal in sistem, la momentul acesta, nu vreau sa fie creata niciun fel de presiune in MAI sau sa creada lumea ca, de maine, ne apucam de asa ceva.Tot astazi m-am intalnit cu Dumitru Coarna, liderul unuia dintre sindicatele din ministerul nostru. Daca vom face asa ceva vreodata, daca o vom face, o vom face printr-o consultare foarte transparenta cu sindicatele, in primul rand, printr-o consultare foarte transparenta cu lucratorii din minister, pentru ca este o decizie grea. Inseamna o schimbare totala de paradigma", declara Fifor.