Mihai Fifor anunta ca sistemul 112 va trece de la STS la MAI

Ziare.

com

"Sunt inca foarte multe alte masuri pe care, impreuna cu Raed Arafat, cel care coordoneaza Grupul de lucru din Ministerul de Interne, le vom lua in perioada imediat urmatoare. Poate cel mai relevant si de impact imediat este unificarea dispecerizarii, pentru ca am vazut cu totii ce timpi se pierd atunci cand operatorul 112 (...) incearca sa obtina informatie si ulterior da legatura catre dispecerul de la Politie, de la Ambulanta, sau de la Pompieri. Se pierd timpi importanti si nu dorim sa mai avem astfel de...", a afirmat Fifor, intr-o interventie telefonica la Antena 3.Intrebat daca unificarea dispecerizarii presupune ca 112 sa functioneze in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, iar STS sa acorde sprijin tehnic cu aparatura, Fifor a raspuns: "E corect. Asta dorim sa facem si, repet, suntem in faza in care pregatim procedura si daca este nevoie modificari legislative astfel incat sa trecem de indata la acest lucru".Precizarile vin dupa ce STS a fost acuzata de Politie ca a oferit tarziu date legate de localizarea Alexandrei, fata de 15 ani sechestrata, violata si ucisa, care a apucat sa sune de 3 ori de pe telefonul agresorului, la 112.Ulterior, seful STS a demisionat