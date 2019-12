Numele lui Mihai Fifor si Ion Mocioalca apar in ancheta DIICOT privind permisele port-arma eliberate ilegal

Contextul

De ce este acuzat prefectul demisionar

Frica de interceptari

Ziare.

com

Este vorba despre un caz in care seful Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase (AESP) din cadrul IPJ Caras-Severin, comisarul Stefan Radu, a fost retinut pentru 24 de ore.Mai multi angajati ai structurii de politie sunt cercetati ca ajutau, contra cost, diverse persoane sa obtina autorizatii de detinere a armelor, inclusiv prin organizarea de cursuri de instruire, care in realitate nu aveau loc.Totodata, ei sunt banuiti ca favorizau persoane importante care detineau deja arme si care savarsisera infractiuni sau contraventii.Potrivit referatului procurorilor DIICOT, unul dintre cei implicati in ancheta a pus la dispozitia acestei grupari informatii pe care le detinea despre legaturile dintre ministrul interimar de Interne "Fifor" si "Mocioalca", pentru a fi folosite in intimidarea conducerii IPJ Caras-Severin.Este vorba despre o persoana care ar fi beneficiat in mod ilegal de mentinerea dreptului de port-arma si ar fi invocat numele celor doi pentru a castiga credibilitate, dar si pentru a pune presiune pe conducerea IPJ Caras Severin, potrivit procurorilor.Barbatul era nemultumit pe conducerea IPJ Caras-Severin si voia sa se razbune pentru modul corect in care a gestionat examenul de absolvire a cursului organizat de o firma de tir, in scopul obtinerii documentelor necesare pentru a nu putea fi tras la raspundere penala cu privire la detinerea fara drept a unei arme.Prefectul demisionar al judetului Caras-Severin, Matei Lupu, este suspectat de abuz in serviciu, dupa ce ar fi intervenit in favoarea unor apropiati. El a fost plasat sub control judiciar si si-a dat demisia din functie.Printre altele, Matei Lupu ar fi intervenit pentru favorizarea unui coleg de scoala din Moldova Noua, prins ca a pierdut o cantitate de munitie.De asemenea, la data de 14 august 2019 - Matei Lupu folosindu-se de calitatea de reprezentant al Guvernului in teritoriu, insarcinat cu monitorizarea organelor abilitate in combaterea infractionalitatii in judet - ar fiPotrivit datelor din ancheta, din analiza conversatiilor redate, rezulta ca Stefan Radu ar avea cunostinta de faptul ca in biroul sau ar putea fi "bagata" tehnica de interceptare.Din acet motiv, politistul vorbeste in soapta ori de cate ori ar exista aspecte care l-ar putea incrimina.