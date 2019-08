Seful Jandarmeriei, Catalin Ionut Sindile, a fost schimbat din functie

Ping-pong cu Dosarul 10 august: Dupa 11 luni de ancheta , procurorii militari declina cauza la DIICOT

Ziare.

com

In locul sau a fost numit Constantin Florea, inspectorul sef al Jandarmeriei de la Craiova."Astazi am luat cateva masuri organizatorice, care au drept scop cresterea nivelului de siguranta al cetatenilor si a nivelului de incredere in MAI si in institutiile din subordine. In acest sens am incetat azi imputernicirea in functie a sefului Jandarmeriei Romane Catalin Ionut Sindile si l-am imputernicit in aceasta functie pe generalul de brigada Constantin Florea.Constantin Florea a ocupat pana azi functia de inspector sef al Inspectoratului de Jandarmi Dolj, are o experienta in Jandarmerie de aproape 30 de ani si este unul dintre putinii generali ai Jandarmeriei Romane", a spus Fifor.Ministrul interimar de Interne a subliniat ca asteapta de la Constantin Florea, in cel mult o saptamana, o analiza a activitatii Jandarmeriei si masuri de eficientizare a institutiei."Principala mea asteptare de la generalul Florea este sa faca de indata o analiza a activitatii Jandarmeriei, urmand sa imi prezinte in maximum o saptamana primele masuri pentru eficientizarea activitatii acestei institutii", a spus Fifor.In 21 septembrie 2018, Catalin Ionut Sindile a fost pus sub acuzare in legatura cu modul in care au intervenit jandarmii in timpul protestului din 10 august Si in acest an, tot pe 10 august, este anuntata o noua manifestatie la care sunt asteptate aproximativ 250.000 de persoane, potrivit organizatorilor.Acestia sunt nemultumiti ca, la un an de la protestul Diasporei, unde manifestantii au avut de suferit in urma interventiei jandarmilor, nu s-a schimbat nimic."A mai ramas foarte putin pana la 10 August 2019. Aproape nimic nu s-a schimbat, cu exceptia faptului ca Dragnea intrat la puscarie. In continuare, insa, ii avem pe Tariceanu, Dancila, Serban Nicolae , Nicolicea, Iordache, Plesoianu, iar lista poate continua.In continuare, dosarul 10 August este nerezolvat, ba mai mult, a fost mutat la DIICOT , acolo unde PSD si-a pus omul de incredere in urma cu aproximativ 1 an jumatate", spun organizatorii pe Facebook Programul mitingului din 10 august este urmatorul:"1) Adunarea incepe inca de la primele ore ale diminetii in Piata Victoriei2) La ora 17, ne mutam cu totii in Piata Revolutiei, la sediul MAI, de unde la ora 19 va incepe un mars spre Piata Victoriei.Traseul marsului este urmatorul: ora 19 - Plecare de la sediul MAI, din Piata Revolutiei - sediul DIICOT (calea Grivitei) - Guvern (pe calea Victoriei)sunt in jur de 2 kilometri, iar timpul estimat este de jumatate de ora", transmit organizatorii.Pe 1 iulie, procurorii militari din Parchetul General au declinat la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) ancheta din dosarul protestului Diasporei din 10 august, caz in care au fost pusi sub acuzare mai multi sefi ai Jandarmeriei si ai Ministerului de Interne.Decizia de a declina ancheta a venit in contextul in care DIICOT solicitase spre studiu acest dosar pentru a analiza posibilitatea conexarii acestuia cu cel deschis in urma plangerii depuse de Jandarmerie, care a reclamat actiuni impotriva ordinii constitutionale.Totodata, decizia de declinare la DIICOT a venit dupa ce procurorii militari au anchetat acest caz timp de 11 luni.