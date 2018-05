Airbus ameninta ca pleaca din Romania. Ministrul Fifor s-a dus la sediul din Franta

Ziare.

"Ni s-a prezentat modelul pe care compania franceza ar dori sa-l dezvolte la Brasov, la IAR Ghimbav (...) Sunt discutii pe care urmeaza sa le continuam la intoarcerea in tara. Este firesc sa avem o analiza foarte atenta si o decizie guvernamentala care sa acopere cu adevarat nevoile de inzestrare ale Armatei Romane", a declarat ministrul Apararii, pentru TVR 1.Pe de alta parte, purtatorul de cuvant al companiei franceze a spus ca discutiile nu s-au materializat:"Angajamentele ferme ale guvernului roman de a cumpara elicoptere noi de la Airbus nu s-au materializat. Airbus Helicopters isi mentine angajamentul fata de parteneriatul sau de 40 de ani cu Romania, dar trebuie sa studieze toate optiunile privind rationamentul economic al prezentei industriale in aceasta tara".Oficialul francez a precizat caFrancezii au adaugat ca evalueaza situatia cu partenerii romani, dar ca nu au luat decizii ferme in acest stadiu.