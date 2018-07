Fifor: Romania se confrunta destul de des cu provocari din partea Rusiei, dar este pregatita

Ziare.

com

"Romania, ca tara NATO, ca important actor la Marea Neagra se confrunta destul de des cu astfel de provocari. (...) Rusia testeaza. Sunt actiuni de testare a vigilentei si a capacitatii de interventie a armatei NATO. (...)Noi suntem una dintre cele mai importante prezente la Marea Neagra, deseori imi place sa spun - cel mai important furnizor de securitate la Marea Neagra si printre alte misiuni pe care le executam aceste misiuni de politie aeriana sunt un lucru foarte bine pus la punct. (...) Ori de cate ori avem nave straine ale aliantei care intra in Marea Neagra se intensifica aceste operatiuni. (...)Sunt operatiuni de recunoastere, de descurajare. Este un joc care atata timp cat ramane in parametrii unui joc lucrurile sunt in regula. (...) Romania este pregatita sa faca fata oricarei amenintari, oricarei provocari la Marea Neagra, fie ca este in aer, pe mare, de restul nici nu vreau sa discut", a spus Fifor, la Antena 3.El a precizat ca aceste actiuni ale Rusiei s-au intensificat dupa anexarea Crimeei."Dupa anexarea ilegala a peninsulei Crimeea, in 2014, de catre Federatia Rusa, aceste activitati la Marea Neagra s-au intetit. Important este ca Romania si aliatii sai demonstreaza prin actiunile si exercitiile pe care le fac ca Marea Neagra nu este un lac rusesc. Marea Neagra este o mare deschisa, in care se circula in perfecta siguranta. (...) Exista un joc al provocarii, al raspunsului pentru ca Federatia Rusa incearca sa demonstreze ca Marea Neagra este zona pe care o controleaza", a afirmat Mihai Fifor.El a precizat ca Romania va putea participa cu avioane F16 la operatiunile de politie aeriana incepand cu anul 2019.Ministrul le-a multumit militarilor britanici care se afla in misiune la baza de la Kogalniceanu si a precizat ca operatiunile militare nu stanjenesc traficul aerian civil.Saptamana trecuta, avioane de vanatoare britanice Typhoon au fost ridicate de la sol de la o baza din Romania pentru a intercepta un avion de lupta rusesc Su-24 detectat in apropierea spatiului aerian al NATO, deasupra Marii Negre, potrivit unui comunicat al Fortelor Aeriene Regale britanice (RAF), a transmis Reuters.