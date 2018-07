Fifor spune ca Rusia incalca frecvent spatiul aerian roman

Ziare.

com

"Sunt frecvente aceste intrari in spatiul aerian roman din partea unor aparate de zbor ale Federatiei Ruse. Procedurile sunt standard, procedurile sunt NATO, pentru ca Romania realizeaza aparare spatiului aerian NATO. Sunt proceduri standard, respectiv se ridica aparatele care realizeaza politia aeriana si se trece la proceduri specifice", a spus Mihai Fifor intr-o conferinta de presa, intrebat daca avioanele Rusiei incalca spatiul aerian si cum actioneaza Armata Romana in astfel de situatii.In 26 iunie, Mihai Fifor era intrebat daca au fost interceptate avioane rusesti in spatiul aerian romanesc, dar a evitat sa dea un raspuns concret, desi anterior, intr-un interviu pentru The Associated Press, afirmase ca Romania se confrunta zilnic cu agresiuni din partea Rusiei Intrebat daca de la sosirea in Romania a avioanelor britanice a fost interceptat vreun avion rus in spatiul aerian romanesc, Fifor a spus: "Avioanele britanice sunt in sprijinul fortelor aeriene romane pentru actiuni de politie aeriana si facem lucrul acesta in parteneriat de mai multa vreme. S-au rotit la Baza din Mihail Kogalniceanu".Anterior, Mihai Fifor, a declarat intr-un interviu pentru The Associated Press, ca Romania se confrunta zilnic cu agresiuni din partea Rusiei si este nevoita sa se apere de un val de atacuri cibernetice: "Nu cred ca trece o zi fara o provocare" din partea Rusiei in spatiul aerian sau in apele teritoriale ale Romaniei, a declarat Fifor, adaugand ca guvernul lucreaza "pentru a descuraja astfel de actiuni pe cat posibil si cat de eficient poate".