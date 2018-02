MApN a facut plangere la Parchetul Militar la 8 luni dupa ce a pierdut o drona subacvatica

Ziare.

Potrivit reprezentantilor MApN, platforma a fost pierduta in luna iunie a anului trecut, in timpul unor activitati derulate in Marea Neagra."In cursul unor activitati de cercetare stiintifica efectuate in luna iunie a anului trecut in Marea Neagra, platforma a fost pierduta, iar activitatile de cautare pe mare, desfasurate impreuna cu specialisti ai Fortelor Navale, nu au avut succes. In consecinta, ministrul Mihai Fifor a dispus sesizarea Parchetului Militar Bucuresti", sustin oficialii din Aparare.Conform acestora, submersibilul SECRIS a fost construit pe o platforma subacvatica furnizata de firma Ocean Server si se afla in administrarea Centrului de Cercetari Stiintifice pentru Fortele Navale (CCSFN).Totodata, ministrul Apararii, Mihai Fifor, a dispus conducerii Statului Major al Fortelor Navale analiza si formularea unei conceptii prin care sa preia CCSFN in subordine, ca departament de cercetare stiintifica al Academiei Navale "Mircea cel Batran", "in vederea eficientizarii activitatii de cercetare stiintifica in cadrul Armatei si de adaptare a proiectelor la nevoile specifice categoriilor de forte".