Ministerul Apararii va cumpara corvete, elicopere si inca 36 de avioane F16

Ziare.

com

"Proiectul-cheie este, fara indoiala, inzestrarea cu corvetele multifunctionale, pentru ca asa vom debloca, prin offset-ul aferent achizitiei corvetelor, si programul de modernizare a celor doua fregate si, in acelasi timp, vom crea conditiile startarii achizitiilor pentru sistemul de instalatii mobile de lansare de rachete antinava - care va folosi acelasi tip de rachete ca cele ce vor inzestra corvetele. Depinde, asadar, doar de noi sa demaram cat mai repede aceste trei programe care vor aduce, in primul rand, relevanta Fortelor Navale in sistemul de aparare a litoralului national, dar si in viitoarele misiuni ale Aliantei Nord-Atlantice", a declarat Fifor, potrivit unui comunicat al MApN.Ministrul Apararii a amintit ca anul trecut Fortele Aeriene Romane au finalizat etapa de introducere in serviciu a avionului F-16 Fighting Falcon prin receptia ultimelor trei aeronave din cele 12 ale primului lot, precum si semnarea contractului de achizitie pentru inzestrarea cu primul sistem de rachete Patriot.In ceea ce priveste obiectivele pentru acest an, Fifor a mentionat continuarea programului de achizitii de rachete Patriot, a procesului de implementare a inzestrarii cu avionul de lupta multirol prin identificarea solutiilor de asigurare a inca 36 de aeronave F-16, precum si pregatirea conceptiei de inzestrare cu elicoptere noi."Important este faptul ca am reusit mentinerea alocarii a doua procente din PIB pentru Aparare, ceea ce ne asigura posibilitatea unei planificari eficiente si inteligente a investitiilor in dotarea cu echipamente performante, cu implicarea la maximum a industriei nationale de aparare", a adaugat Fifor care a fost prezent la sedintele de autoevaluare a activitatilor pe anul 2017 ale Statelor Majore ale Fortelor Aeriene si Navale.