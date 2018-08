Ministrul Apararii a facut un anunt legat de achizitia sistemului de instalatii mobile de lansare de rachete anti-nava

Ziare.

"Anul 2018, anul Centenar, va fi unul de referinta pentru Marina Militara Romana. Suntem in plin proces de selectie a castigatorului programului de achizitie pentru corvetele multifunctionale, program care ca asigura nu doar o capabilitate de aparare la Marea Neagra, dar, prin offsetul aferent, va asigura modernizarea celor doua fregate tip T22 - Regele Ferdinand si Regina Maria.Totodata, saptamana viitoare vom aproba in Guvern Hotararea pentru derularea achizitiilor sistemului de instalatii mobile de lansare de rachete anti-nava, bateriile de coasta, care vor intregi amprenta de securitate a tarii noastre", a spus Fifor in discursul sau cu ocazia Zilei Marinei.Ministrul a mai precizat ca Fortele Navale sunt astazi "un organism aflat in prim proces de modernizare", iar militarii sunt antrenati dupa proceduri interoperabile in cadrul Aliantei Nord-Atlantice."Fortele Navale se prezinta astazi ca un organism aflat in plin proces de modernizare, cu structuri militare dinamice, incadrate cu profesionisti, care au pasiune si vocatie pentru profesia lor, care sunt caliti in misiuni si exercitii internationale, antrenati permanent sa actioneze dupa proceduri interoperabile in cadrul Aliantei, constituind o categorie de forte apta sa actioneze in concordanta cu noile provocari de securitate din regiunea Marii Negre, in apararea intereselor de securitate ale Romaniei", a mai spus acesta.Ministrul a explicat ca toate aceste programe pornesc de la dorinta de a intari capacitatea de reactie imediata a Fortelor Navale, de a consolida pozitia strategica a Romaniei la Marea Neagra. In acelasi timp, conditia de baza de la care s-a plecat in proiectarea acestor programe strategice de inzestrare a fost de implicare maxima a industriei de aparare, atat in producerea acestor capabilitati de inalta tehnologie, dar si pe intreg ciclul de mentenanta al tehnicii care va intra astfel in dotarea Marinei Militare.2018 este cel de-al doilea an consecutiv in care Parlamentul si Guvernul au aprobat alocarea a 2 la suta din PIB pentru Aparare "Ne pregatim in acest an sa lansam la Bucuresti productia transportoarelor blindate 8x8 Piranha 5 pentru Fortele Terestre. Pentru Fortele Aeriene pregatim relansarea activitatii fabricii de avioane de la Craiova, care va realiza modernizarea avioanelor scoala IAR 99 Soim la standardul de Super-Soim. In aceeasi nota, si programul de constructie a corvetelor va da sansa santierelor navale din Romania sa se dezvolte", a mentionat ministrul Apararii.