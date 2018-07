Ministrul Apararii a vizitat un fermier care vrea lunetisti la granita cu Ucraina, ca sa omoare mistreti: Luni ii prezint propunerile lui Dancila

L-a convins si pe Daea sa omoare mistretii

Fifor se duce cu propunerile la Dancila

"Am fost vizitat de domnul ministru Mihai Fifor. Am avut o discutie telefonica, mai intai, si dupa ce s-a intors din Grecia, cu necazurile care au fost acolo, a venit si am avut o discutie la Curtici, dansul fiind si senator de Arad. Am reusit sa-i implementez ideea ca problema care este la ora actuala cu pesta porcina africana trebuie obligatoriu discutata in CSAT, pentru ca este problema de interes national, problema de strategie a zootehniei romanesti, este problema de industrie a carnii de porc, care se termina, daca nu luam toate masurile, se termina foarte rapid. Ministrul Fifor a spus ca discuta cu premierul si vor lua masurile care se impun. Cere in CSAT sa fie introdus acest subiect, sper sa si reuseasca", a declarat Dimitrie Musca, pentru Mediafax.Acesta a precizat ca sambata a purtat discutii telefonice si cu ministrul Agriculturii, Petre Daea."Am vorbit astazi si cu ministrul Daea si mi-a spus ca, da, categoric, suntem convinsi, acum trebuie sa asanam mistretii. L-am intrebat: 'Da, domne, dupa o luna de zile imi spuneti asta?'. Eu am spus-o de o luna sa treceti la omoratul mistretilor. Pe zona de granita au aparut mistretii, au intrat in tara, in continuare ei vor veni din Ucraina, ucrainienii au inceput si ei sa-i extermine, asa au facut macel o data si au trecut foarte multi si Dunarea, si peste tot. Asa se va intampla in continuare, ei vor veni.veniti din Ucraina, altfel nu ne vom scapa de ei. In conditiile acestea, porumbul din Romania s-ar putea sa nu mai poata sa plece la export si acum dispare si acest consumator, porcul romanesc, pentru ca virusul exista pe porumb eu stiu cate zeci de zile si atunci vor spune 'aveti pesta, nu mai cumparam porumb din Romania'. Tragedia este extraordinar de mare", a conchis Dimitrie Musca.El sustine ca i-a inaintat, in 2016, o astfel de propunere si presedintelui Klaus Iohannis."I-am cerut presedintelui Romaniei in 2016, la targul de la INDAGRA, si atunci i-am spus ca vine porcul mistret din Ucraina si ne transmite boala si daca il scapam in Delta Dunarii suntem o tara terminata. Sigur ca a zis ca nu e treaba lui, ca e problema de nu stiu care, pana la urma i-am demonstrat domnului presedinte ca este treaba de CSAT, de interes national.Ca nu a murit un porc, nu au murit doi, au fost sacrificati vreo 65.000 de porci in Tulcea si in continuare pesta se intinde. Dupa cele 470 de focare existente aseara, fiecare focar probabil ca a mai infectat inca unul-doua focare, plus mistretii pe care nu ii stii, te duci in padure si vezi mistretul care mai infecteaza cativa cand ei se aduna", a mai declarat fermierul Musca.Intalnirea dintre cei doi a fost facuta publica si de ministrul Fifor pe pagina personala de Facebook. Fifor spune ca va prezenta propunerile chiar luni Vioricai Dancila."In dimineata aceasta, in dubla calitate de senator de Arad, dar si de ministru in Cabinetul Dancila, am avut o intalnire de analiza foarte buna cu domnul director general Dimitrie Musca, la sediul Combinatului Agroindustrial Curtici, pe tema situatiei ingrijoratoare generata de pesta porcina africana. Impreuna am abordat aceasta problema si telefonic cu domnul ministru Ioan Denes (ministrul Apelor si Padurilor, senator PSD, n.red.).Atat eu, cat si ministrul Denes am informat despre eforturile pe care Guvernul Romaniei le face in vederea limitarii efectelor, dar si a aparitiei de noi focare de pesta.", se arata in postarea lui Fifor